Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi 296 Sayılı Karar – Tam Metin

HYETERT – ABD’nin Washington DC eyaletindeki Ermeni Milli Enstitüsü 29 Ekim 2019 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanmış ve kabul edilmiş kararın tam metninin Türkçe çevirisini bugün yayımladı. Okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

29 Ekim 2019

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KARAR 296 (H. RES. 296)

ABD Temsilciler Meclisi

29 Ekim, 2019

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermeni Soykırımı’nı, 1915-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon Ermeni’nin katledilmesini tanıdığı ve kınadığı ve Ermeniler, Rumlara, Asurlular, Keldaniler, Süryaniler, Aramiler, Maronitler ve diğer Hıristiyanlara karşı yürütülen soykırımcı siyasetten kurtulanlara yardım etmenin gururlu bir geçmişi olduğunu göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri’nin 1913-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi olan Henry Morgenthau’nun, “İmparatorluğun imha siyaseti” olarak tanımladığı duruma karşı birçok ülkenin yetkililerinin katıldığı protestoları organize ettiği ve öncülük yaptığı, ayrıca Morgenthau’nun, 16 Temmuz 1915’te, ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing’den “Bakanlık *** Ermeni zulmünü durdurma konusundaki çağrınızı onaylıyor” talimatını aldığı göz önüne alınarak,

Başkan Woodrow Wilson’un teşviki ve kongre kararı ile Near East Relief ‘in (Yakın Doğu Yardım Kuruluşu) kurulması, 1915-1930 yılları arasında 116.000.000 $ (2.500.000.000 2019 $’ın üzerinde) bağış toplaması ve Senato’nun bu katliamları kınayan kararları kabul ettiği göz önüne alınarak,

1944’te“Soykırım” terimini ilk olarak adlandıran ve Birleşmiş Milletlerin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ilk savunucusu olan Raphael Lemkin’in Ermeni vakasını 20. yüzyılda gerçekleşen kesin bir soykırım örneği olduğunu gözler önüne sürmesi göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi’nde teşhir edilen Adolf Hitler’in, 1939’da ordu komutanlarına hiçbir kışkırtma olmadan Polonya’ya saldırmaları emrini verirken, “Bugün Ermenilerin imhasından kim bahsediyor?” diyerek itirazları reddeden ve Holokost için zemin hazırlanan sözleri göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak, 28 Mayıs 1951’de, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni Uluslararası Adalet Divanı’na gönderdiği yazılı açıklama, Başkan Ronald Reagan’ın No. 22 Nisan 1981’deki beyanı, 8 Nisan 1975’te kabul edilen 148 numaralı ortak karar ve 10 Eylül 1984’te kabul edilen 247 numaralı ortak kararla tanıması göz önüne alınarak ve,

2018 tarihli Elie Wiesel Soykırımı ve Zulümleri Önleme Yasası’nın (115-441 sayılı Kamu Hukuku), vahşeti önlemenin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını temsil ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti çapında bir vahşet riskini belirleme, önleme ve bunlara cevap verme stratejisini “diplomatik müdahalenin güçlendirilmesi ve geçmiş vahşetler için cezai hesap verilebilirlik de dahil olmak üzere uygun adalet önlemlerinin desteklenmesi için yabancı yardımın etkin bir şekilde kullanılmasını” üzerine kurulmasını öngördüğü göz önüne alınarak,

Karar verilmiştir ki; Temsilciler Meclisi’ne göre Amerika Birleşik Devletleri’nin politikası;

(1) Ermeni Soykırımı’nı resmi tanıma ve hatırlama yoluyla anmak;

(2) ABD Hükümeti’nin Ermeni Soykırımı’nı ya da herhangi başka bir soykırımı inkar etmesi ile ilgili girişimleri, katılımları ya da başka şekilde ilişki kurma gibi girişimleri reddetmek; ve

(3) Insani yardim çabalarında ABD’nin rolü ve Ermeni Soykırımı’nın insanlığa karşı işlenen modern suçlarla ilişkisi dahil, Ermeni Soykırımı gerçeğinin anlaşılması için eğitimi ve toplumsal bilinirliğin teşvikini öngörür.

https://turkish.armenian-genocide.org/Affirmation.781/current_category.201/affirmation_detail.html

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