“İzmir’deki cinayet toplumumuzu üzdü”

12 Kasım akşamı İzmir’de yaşanan cinayet olayı gündeme bomba gibi düştü. Çünkü cinayetin katil zanlısı bir dönem İzmir Yeni Doğuş Kilisesi’nde pastörlük yapan Hasan Y. idi.

Basında yer alan haberlere göre eski kilise önderi, sık sık eşinin güzellik merkezine gelerek bakım yaptıran Mehmet Özkan’ı (42) kıskançlık yüzünden vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerinden kaçan Hasan Y. Polis tarafından aranıyor.

“ÖLDÜRMEYECEKSİN!”

Olayla ilgili Hristiyan Haber’e konuşan Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalkandelen, Türkiye Protestan toplumu olarak böyle korkunç bir haberi duymanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kalkandelen açıklamasında, “Nasıl bir ruh haliyle böyle korkunç bir eylemin gerçekleştirebileceğini tasavvur edemiyoruz. Üstelik geçmişte bir dönem bireylere ruhsal önderlik yapmış bir arkadaşımızın bir cinayete karışmış olması çok üzücü ve şaşırtıcı. Çünkü tüm dünyanın en iyi bildiği Kutsal Kitap bölümü olan 10 Emir’de “Öldürmeyeceksin!” demektedir. Bu nedenle bu olay bizleri derinden üzmüştür.” dedi.

“ADALETE TESLİM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kalkandelen, olayın şaşkınlığı içerisinde olduklarını dile getirerek, “Bu cinayetle korkunç bir şekilde hayatı sona eren kişinin bütün sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Rab onları teselli etsin. Bir daha benzer bir olay yaşanmaması için dua ediyoruz. Rab insanlığa merhamet etsin.” dedi. Kalkandelen, cinayetin faili olarak aranan Hasan Y.’nin bir an önce adalete teslim olmasını temenni ettiklerini söyledi.

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