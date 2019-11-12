PAPA, Öldürülen Peder için tweet attı

HYETERT- Papa Françesko, cemaat üyelerini ziyaret etmek üzere dün Kamışlı’ya giderken araçlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Peder Hovsep Bedoyan ve babası Abraham Bedoyan için mensubu oldukları Ermeni Katolik cemaatine yönelik bir destek ve dua mesajı yayınladı.

Papa kendi tweeter hesabından yayınladığı mesajda, dün öldürülen Ermeni Katolik cemaati Ruhanisi Peder Hovsep Bedoyan ve babasının cenaze töreni için bir araya gelmiş Suriye, Kamışlı’daki Ermeni Katolik Cemaati’nin yanında olduğunu, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve Suriye’deki tüm Hristiyanlar için dua ettiğini söyledi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...