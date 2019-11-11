Süryani ve Ermeni mezarlığının üstüne düğün salonu ve park yaptılar – Ermenistan Kamu Radyosu

Artigercek.com- Mardin’in Dargeçit ilçesinde Süryani ve Ermenilere ait mezarlığın üstüne 1 milyon 270 bin TL’lik ihale bedeliyle AKP’nin seçim vaadi olan millet bahçesi adı altında park ve düğün salonu yapıldı. Dargeçit Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığında, “Saray Mahallesi Rekreasyon Projesi” olarak yapılan park ve düğün salonu Mart 2016’da belediyeye atanan kayyım tarafından başlatılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin AKP’de kalmasının ardından proje sürdürüldü. Mezarlar üzerine kurulu park ve düğün salonunun önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre mahalle halkı, projenin yapıldığı alanın Süryani ve Ermenilere ait mezarlar olduğunu dile getirdi. Mezarlardan kaynaklı bölgenin adı “Tirbik” olduğunu ifade eden mahalleli, proje başlandığında defalarca yetkilileri uyardıklarını ve bunun görmezden gelindiğini vurguladı. Yıkılan mezarların molozlarla birlikte taşındığını belirten mahalleli, park ve düğün salonun yapılmasını kınadı.

Mahallilerden Süryani yurttaş Abdülmesih Ergün, bugün millet bahçesi inşa edilen alanda mezarları olduğunu kaydetti. Kazılar sırasında bir çocuğa ait mezar kapağını kendi elleriyle temizlediğini anlatan Ergün, taşta haç işareti olduğunu söyledi.

Buna rağmen projeyi durduramadıklarını ifade eden Ergün, mezarlık üzerine yapılan park ve düğün salonun üzücü olduğunu dile getirdi.

Ergün, “Dargeçit’te Süryaniler ve Ermeniler de vardı. Burası Hıristiyan mezarlığıydı. Mezarların dini, dili ve ırkı yok. Çeşitli inançlar gelip gitti buradan. Bir mezarlık üzerinde eğlence merkezi ve park yapılması hem ahlaki hem de vicdani olarak uygun değildir. İnsanlık değerleridir. Toplum olarak bunları göz önünde bulundurmamız gerekir” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

(Ihale bilgileri icin tiklayiniz –HyeTert)

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