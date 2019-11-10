EZİDİLERİN HAK ARAYIŞI SÜRÜYOR

Ezidi’lerin, Batman’ın Beşiri İlçesi’ne bağlı Kelhok (Kuşçukuru) Köyü’ndeki topraklarını geri alma mücadeleleri, 7 yıldır devam ediyor.

90’lı yıllarda siyasi baskılar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerine dönmek istediklerini belirten ve kendilerine ait arazileri tarıma hazırladıkları için köylülerin baskısı ile karşılaştıklarını belirten Êzidi Dernekleri Konfederasyonu Üyesi Nedim Erkin “2012 Yılında Almanya’dan köyümüze dönüş yapma kararını aldık. Köyümüz ve arsalarımızı emanet verdiğimiz ailelerin ileri gelenleri ile görüştük. Maalesef köyün ileri gelenleri, tüm iyi niyet ve diyalog yoluna sıcak bakmadı. Bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Tüm yollar kapanınca, bizler de hukuku yollara başvurduk. Mahkemeyi kazandık. Tapulu arazimizde ekim yapacağımızı söylediğimizde maalesef bu talebimize olumlu yanıt vermediler. Yüz yıllardır bu toprakların en kadim toplumuyuz. Birikimlerimizi Türkiye’de memleketimiz ve köyümüzde değerlendirmek istiyoruz. Bu davada bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyız. Devletimizden ve kamuoyundan destek bekliyoruz” dedi.

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