Dünyaca ünlü Ermeni bestekar Aram Khachaturyan’ı anlatan Rus-Ermeni ortak yapımlı film Santa Monica’da gösterilecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus ‘Mars Medya’ yapımı, ABD California Eyaleti Santa Monica kentinde her yıl yapılan etkinlikte Yusup Razikov’un “Kılıçla Dans” filmini sunacak. Rus medyasında yer alan habere göre bu filmde Ermeni besteci Aram Khachaturyan’ın yaşamı anlatılmaktadır.

Rusya ve Ermenistan’ın ortak çalışmalarıyla çekilen bu film, 2019 yılının Aralık ayında piyasaya çıkarılacak.

‘Mars Medya’ yapımı temsilcilerinden Mila Rozanova’nın yaptığı açıklamaya göre film Japonya, Tayland, Latin Amerika ülkelerinde satılmaya başlamıştır artık. Santa Monica’daki şirket ise, bu konuda birkaç şirketle görüşmelerde bulunmuştur.

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