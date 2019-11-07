Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı Olay üzerine suçlanan …

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Aydın’da okullarda din dersi öğretmenliği yapan, ancak Hristiyan olduğu iddia edilen öğretmen Esma B.K. hakkında soruşturma başlattı. Kuşadası’nda bir okulda şu anda derslere devam eden kadın öğretmen Esma B. K. hakkındaki soruşturmadan ve çıkan haberlerden haberi olmadığını iddia etti. Öğretmen Esma B. K.’nın sosyal medya hesaplarını da kapattığı öğrenildi.

Aydın’da okullarda din dersi öğretmenliği yapan, ancak Hristiyan olduğu iddia edilen öğretmen Esma B.K. hakkında soruşturma başlattı. Kuşadası’nda bir okulda şu anda derslere devam eden kadın öğretmen Esma B. K. hakkındaki soruşturmadan ve çıkan haberlerden haberi olmadığını iddia etti. Öğretmen Esma B. K.’nın sosyal medya hesaplarını da kapattığı öğrenildi.

Aydın’da ilk olarak özel okullarda Din Dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak Din Derslerine devlet okullarında devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan, ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürütmesine rağmen Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, öğrencilere İslam dinini öğretmesi için derse girdiği iddia edildi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan açıklama ile “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diye açıklama yaparken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hakkındaki iddialardan haberdar olmadığını belirten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Esma B.K. okulda derslerine devam ettiğini belirtti. Yıllarca Aydın’da görev yapıp Aydın’da ikamet eden öğretmen Esma B.K. doktor olan ilk kocasının vefatından sonra şu andaki doktor kocasının İzmir’de görev yapmasından dolayı da Kuşadası’ndaki derslerine İzmir’den gelip gittiğini söyledi.

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