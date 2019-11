Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım’da ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

Erdoğan: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik” dedi.

Erdoğan, “ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2019

Telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım’da Erdoğan’la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

Trump, şunları yazdı:

“Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Bana, aralarında terörist katil Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu çok sayıda IŞİD’linin yakalandığı bilgisini verdi. Ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, Kürtlerle olan düşmanlıkların sona ermesi ve diğer birçok konudan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray’da ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyorum”

Ziyarete dair “soru işaretleri” vardı

Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da Washington’da olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin, ABD Temsilciler Meclisi’nde 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi ve Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarıların onaylanmasının ardından iptal edilebileceği konuşuluyordu.

Erdoğan, 30 Ekim’de ABD ziyaretiyle ilgili bir soruya, “Henüz kararımı vermedim ama soru işaretleri var” yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazartesi günü ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Tereddütlerimiz izale olmazsa, bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür” ifadelerini kullanmıştı.

İki liderin son telefon konuşmasında söz konusu ziyareti yeniden teyit etmesiyle birlikte Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’de Trump’la görüşmesi bekleniyor.

Independent Türkçe, Ajanslar

