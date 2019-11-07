Ara Darzi’den Birleşik Krallığı’na Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Britanyalı ünlü cerrah, Dünya Sağlık Hizmetleri Yenilikler Enstitüsü Başkanı, Büyük Britanya Sağlık Hizmetleri eski bakanı Lord Ara Wardges Darzi Büyük Britanya’nın, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ABD Temsilciler Meclisi’nin örneğini izlemediğinden dolayı hassasiyetini dile getirdi.

‘Ermenihaber’e göre Darzi, “Britanya Parlamentosu’nda görev yapan ilk Ermeni olarak, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararın onaylanması için son derece mutluyum. Ancak, Britanya hükümetinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkım yıllarında 1.5 milyon Ermeni’nin katliamını tanımayı reddettiği için henüz kızgınım. Hitler, Avrupa’da Yahudilerin imhasını planlarken Ermeni Soykırımı konusundaki kolektif sessizliğe atıfta bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

Ermeni Soykırımı’nın inkarına devam eden Britanya hükmetinin haksızlık ettiğine dikkat çeken Lord Ara Wardges, “Soykırım küresel bir meseledir. Biz buna Ruanda’da, Darfur’da, Suriye’de tanıklık ettik, Irak’ın kuzeyinde DEAŞ tarafından Hristiyanlara uygulananları gördük. Temsilciler Meclisi, “ABD hükümetinin, kendini Emrnei Soykırımı’nın veya diğer soykırımların inkarıyla özdeşleştirmeyi bırakması gerektiğini” söylüyor. Bizim parlamentomuz da aynısını yapmalı” dedi.

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