Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs ilk üçlü zirvesi yapılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Ermenistan’a resmi bir ziyaretle gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos ile bir araya geldi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Nikol Pashinyan, iki ülke arasındaki devletlerarası ve halklararası ilişkilerin çok yüksek olduğunu ve bu olumlu zemin üzerinde daha elverişli ekonomik işbirliğinin kurulmasıyla ilgili umudunu belirtti.

Nikol Pashinyan, “Ocak ayında Yerevan’da yapılacak Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs zirvesini ilk üçlü bekliyoruz. Bu, ilişkilerimizi daha faydalı kılacak çok önemli bir olay.

Yunanistan’a karşı Ermenistan’da özel bir tutum olduğunu vurgulamak isterim ve halkımız 1996’da Yunanistan’ın Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdığı gerçeğini takdirle hatırlıyor. 2015’te Ermeni Parlamentosu’nun da, Rumlar ve Süryani Soykırımlarını resmen tanıdığını da belirtmek isterim.

Kanaatimce bu gerçek, küresel güvenlik alanında da işbirliği yollarını aramamızın temelini oluşturuyor, çünkü Soykırımın tanınması sadece tarihsel gerçeğin tanınması değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve soykırımların önlenmesi için de önemli bir çaba.” diye söyledi.

Prokopios Pavlopulos, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasını amaçlayan Ermenistan ve Ermeni halkının çabalarını memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs arasında var olan üçlü işbirliğinden çok memnunum ve bunu alkışlıyorum. Üç taraflı işbirliğinin sadece her ülkeye fayda sağlamak ve etkili olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ermenistan’ın genel olarak Avrupa Birliği ile işbirliğinde de etkili olacağına inanıyorum.” diye açıkladı.

Taraflar ikili ve çok taraflı işbirliği konularına değindiler ve ayrıca Ermenistan-AB işbirliğine dair görüş alışverişinde bulundular.

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