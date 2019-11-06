Afrika’ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

Afrika’ya göreve gönderilen iki rahibenin hamile kalmaları üzerine Roma Katolik Kilisesi soruşturma başlattı.

Rahibelerden birinin İtalya’nın Sicilya Adası’nda karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiği sırada hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.

Madagaskarlı olan diğer rahibenin de Madagaskar’da misyonerlik görevi sırasında hamile kaldığı ortaya çıktı.

İtalyan haber ajansı ANSA, rahibelerin bebeklerini doğuracağını ve kendilerine yardım yapılacağını aktardı.

Katolik Kilisesi olayın ortaya çıkmasının ardından rahibelerin bekaret yeminlerini bozdukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Papa Francis daha önce yaptığı bir açıklamada birçok rahibenin cinsel saldırıya maruz kaldığını açıklayarak bunun “büyüyen ciddi bir problem” olduğunu söylemişti.

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