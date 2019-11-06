1098 yaşındaki Akdamar Kilisesi’nin fotoğrafları ABD’de sergileniyor

Ermeni kültürünün önemli miraslarından Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarının yer aldığı sergi New York’ta açıldı. Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşaliyan, ‘Akdamar Kilisesi’nin inanç turizminin en gözde ziyaret yerlerinden biri olduğunu’ söyledi

Van’ın Gevaş ilçesinde Van Gölü’nün ikinci büyük adası üzerinde bulunan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Ermeni kültürünün simge mekanlarından birisi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ’Anadolu’nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor’ projesi kapsamında New York’ta ‘Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi’ni açtı.

Manhattan’daki White Space Chelsea sergi salonunda düzenlenen açılış resepsiyonuna Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Azınlık Cemaat Vakıflar Temsilcisi Moris Levi, Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkanı Sait Suşin, Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidophoros Lambriniadis ile Türk ve Ermeni toplumundan temsilciler katıldı.

Ermeni piyanist Şahan Arzruni’nin piyano dinletisiyle başlayan programda Akdamar Kilisesi’ni anlatan “Anadolu’nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Ahtamar” başlıklı film gösterimi yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşaliyan, ‘Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarının New York’ta sergilenmesiyle kendisinin ve cemaatindeki diğer birçok kimsenin dileğinin yerine geldiğini’ belirtti.

Maşaliyan, “Cumhurbaşkanımızın vizyonunun önderliğinde Ahtamar Kilisemize özel ilgi ve alaka gösterildi. Açıldığı günden beri bu anıtsal kilise Ermenistan ve Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından sıcak bir takdirle karşılandı, kilise Türkiye’nin kültürel ve inanç turizmi için en gözde ziyaret yerlerinden biri haline geldi” dedi.

İki milletin tarihine şahitlik ediyor

Türkiye’nin Akdamar Kilisesi’ni restore etmesi ve kilisenin tanıtımını yapmasının ‘Ermeni halkına yönelik dostane bir davet olarak görülmesi gerektiğini’ söyleyen Maşaliyan şu ifadeleri kullandı:

Ahtamar’ın, Ermeni ve Türk toplumu arasındaki birçok trajik olaya tanıklık ettiği doğrudur ancak aynı zamanda iki millet arasında binlerce yıllık dostluğa ve paylaşılan ortak tarihe de şahitlik yapmaktadır. Ahtamar, yeniden bir barış yeri olabilir, bu görevi başarıya götürmek için çok özel donanıma sahip.

Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarını çeken sanatçı İzzet Keribar’a da teşekkür eden Maşaliyan, “Usta fotoğrafçı bize bu sergide antik bir anıta nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor” diye konuştu.

Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu da New York’ta açılan serginin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, “Ahtamar Kilisesi perişan bir haldeydi. Beyefendinin talimatlarıyla Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi, artık orada ayinlerimizi yapabiliyoruz” dedi.

Türkiye doğru istikamete gidiyor

Açılışa katılan Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidophoros Lambriniadis ise, sergideki resimlerin Türkiye’de Hıristiyan azınlıklara ne kadar önem verildiğini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye doğru istikamete gidiyor, bunu da bütün dünyaya anlatmakta fayda var.” değerlendirmesinde bulundu.

New York’taki Akdamar Kutsal Hac Kilisesi fotoğraf sergisi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak. Sergide 88 fotoğraf sergileniyor. Kilise hakkında bilgilerin, mimarı çizim ve fotoğ̆rafların yer aldığ̆ı kitap çalışmasının yanı sıra kiliseyle ilgili detaylı dijital verilerin toplandığı “www.akdamarkilisesi.gov.tr” adlı internet sitesi de bulunuyor.

Taş kabartmaları ile ünlü

Ermeni Vaspurakan Krallığı sırasında Hükümdar Gagik tarafından yapımına 915’te başlanan ve 921’de tamamlanan Akdamar Adası’ndaki Akdamar Kutsal Hac Kilisesi, hikayelerini İncil ve Tevrat’tan alan ve eşine dünyada az rastlanan zengin taş kabartmalarıyla öne çıkıyor.

Doğu-Batı Hıristiyan sanatında özel bir yere sahip olduğu belirtilen kilise, Ermeni mimarı tarihinin en önemli süslemelerini, çağının en kapsamlı duvar rölyeflerini sergiliyor.

AA

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