Rahibe Terasa Ödülü ‘Ezidileri Kurtarma Ofisi’ne

Rahibe Terasa Ödülü ‘Ezidileri Kurtarma Ofisi’ne

Uluslararası Mother Teresa (Rahibe Terasa) Ödül töreni Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlendi. Bu senenin ödülü ise Ezidileri Kurtarma Ofisi’ne verildi.

Ödülü, 2014’te IŞİD tarafından kaçırılan İman Abdullah aldı. Fotoğraf: MA

DUVAR – Uluslararası Rahibe Teresa Ödülü, IŞİD mağdurlarını esaretten kurtaran ‘Ezidileri Kurtarma Ofisi’ne verildi.

Hindistan’ın Mumbai kentindeki törende, ödülü 2014 yılında IŞİD tarafından kaçırılıp daha sonra kurtarılan İman Abdullah, Ezidileri Kurtarma Ofisi adına aldı. Abdullah, “Sekiz kişilik ailemle birlikte IŞİD’in eline düştüğümüzde daha 13 yaşındaydım. 12 ay IŞİD’in esaretinde kaldım ve 3 kez beni pazarladılar. IŞİD’in esaretinde çok fazla baskıya maruz kaldık ve birçok kez cinsel tacize uğradım. Dönemin Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından kurulan Ezidileri Kurtarma Ofisi tarafından kurtarıldım” diye konuştu.

Ödül 2004 yılından beri dünya genelinde barış, adalet ve eşitlik için çalışan kişi ve kurumlara veriliyor. Töreni düzenleyen Hindistan Armoni Vakfı Azınlıklar Komisyonu, 2018’de de bu ödülü IŞİD’den kurtarılan Ezidi kadınlar Leyla Tehlu ve Edis Beşar’a vermişti. (Kaynak: MA)

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