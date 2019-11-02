Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Kim Kardashian’a Atalarını Hatırlattı

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, sosyal medya twitter hesabından Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian’ ın 1915’te Ameri’kan’ın yaşanan sözde Ermeni soykırımı tasarısını oylanıp resmen tanınmasının ardından Kim Kardashian’ın çocuklarıyla Ermenistanda çektirdiği resmi paylaşarak zaferini kutlamasına tepki göstererek ermenilerin öldürdüğü bazı resimleri paylaşarak gerçekleri hatırlattı.

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, sosyal medya adresinde ki paylaşımı şöyle;

“ABD Temsilciler Meclisinde Ermeni Soykırımı tasarısının kabulünde büyük katkısı olan Kim Kardashian çocuklarıyla Ermenistanda çektirdiği resmi paylaşarak zaferini kutlamış Ben de atalarının öldürdüğü yaklaşık 525 bin kişiden bazılarının resmini paylaşarak gerçekleri hatırlatayım.”

Ermeni asıllı ABD’li yıldızı Kim Kardashian, Ülkemizde sürekli “vücut güzelliği”yle gündeme getirilerek, gençlerimize idol olarak sunuluyordu. Amerikalı yıldız Kim Kardashian’ın gerçek yüzü genel olarak saklandı.Magazin medyası sürekli boy boy çıplak fotoğraflarını bastı.Türk gençliğine örnet gösterildi ve idol muamelesi yapıldı. Amerikalı “şov yıldızı” Kim Kardashian’dan Osmanlı ve Türkiye’ye büyük düşmanlığı çok iyi bilindiği halde son sosyal medya paylaşımı ile de tescillendi.

Amerika, 1915’te yaşanan sözde Ermeni soykırımı tasarısını oylayıp resmen tanınmasının ardından Kim Kardashian tasarının kabulünü, Ermenistan’dan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak zafer olarak niteledi. Kardashian’ın skandal paylaşımına sosyal medyadan büyük tepkiler yağdı.

Amerikalı senatör bu kararın alınmasını dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian’a bağlayarak, küstah bir paylaşıma imza attı. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu paylaştı.

“ERMENİ HALKI İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER”

Kim Kardashian Kimdir?

Kim Kardashian çocukları ve kardeşleriyle Ermenistan’da çekildiği fotoğrafın altına “ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiğinde Ermeni halkı için bu çok büyük bir zaferdi! yazıdı. Bu fotoğraf bu ay Ermenistan’da çekildi.” notunu düştü. Türk kullanıcılar Kardashian ve ailesine “Soyunuz kurusun” diye yorumlarda bulundu.

Babası Robert Kardashian Ermeni, annesi Kris Jenner Hollanda ve İskoç asıllı olan Kim Kardashian, 21 Ekim 1980’de ailenin ikinci çocuğu olarak Beverly Hills, Kaliforniya’da dünyaya geldi.

Khloe, Kourtney ve Rob adında 3 kardeşi bulunan Kim Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner ise Annesi Kris Jenner’ın sonradan cinsiyet değiştiren Caitlyn Jenner’dan olan kardeşleri vardır.

Kimberly Noel “Kim” Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızıdır.

Kim Kardashian, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson’ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)’ın kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Türkiye’nin boykot edilmesi

Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisi olan Kim Kardashian’ın annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.

Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles’a Osmanlı İmparatorluğu’ndan göç etmiş, kendisi birçok röportajında: “Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm.” ifadelerini kullanan Kim Kardashian, Ermeni Kırımı konusunda Barack Obama’ya ve devlet yönetimine bu konudaki görüşlerini iletmek için çaba sarfetmiş, Türkiye’yi soykırım konusunda haksız gördüğünü ilân edip, Türkleri hoş karşılamadığını ve Türkiye’nin boykot edilmesini istediğini belirtmiştir.

2000’de prodüktör Damon Thomas’la evlenen Kim Kardashian, 2004’te boşanmış, daha sonrada R&B sanatçısı Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıkmıştır. 2010 Ekim’in de ise Michael Copon ile ilişkiye başlayan kısa sürmüş ve 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanarak 20 Ağustos 2011’de evlenmiştir. Kim Kardashian Kanye West’ten 5 Aralık 2015’te oğlunu dünyaya getirmiştir. Çift ikinci çocuklarına ‘Saint West’ adını vermiştir.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 22:27

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