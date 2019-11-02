Orhan Uğuroğlu: Ermeni meselesi ve Türkiye’nin milyarlarca dolarlık tazminat riski

Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlara yeni bir başlık daha eklendi. Amerika’daki Türkiye kökenli Ermenilerin, “Tehcir edildik, malımıza mülkümüze el kondu, onların tazminini istiyoruz” diye açtıkları davalar yine gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Heyeti üyesi Cemil Çiçek “herkese uyarı” başlığı ile Türkiye’nin milyarlarca dolarlık tazminat riski ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

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