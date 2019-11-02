Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Hatay Sivil İrade Platformu üyeleri, Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Platform adına açıklama yapan Salih Bayar, annelerin başlattığı bu eylemi desteklediklerini belirterek, “Rabbimden bir an önce evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum.” dedi.

Bayar, aralarında Hristiyan, Alevi, Arap üyeler de bulunduğunu dile getirerek Diyarbakır annelerine desteklerini ifade eden bir plaket verdi.

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