ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyelerinden Tulsi Gabbard ABD Senatosu’na Ermeni Soykırımı’nı kabul etme çağrısında bulundu – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyelerinden Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Trump’a ve ABD Senatosu’na benzer trajedilerden kaçınmak için Ermeni Soykırımı’nı kabul etme çağrısında bulundu. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komitesi (ANCA), Facebook sayfasında Temsilciler Meclisi üyesinin konuşmasını paylaştı.

Tulsi Gabbard: “Amerikan misyoner ve diplomatlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni Hıristiyan halkını imha etmeye çalıştığını duyurdu. ABD Soykırım’dan kurtulmuş birçok Ermeninin evi oldu. Geçmişte Ermenilerin yaşadıkları trajedi, Raphael Lemkin tarafından Jenosit teriminin kurulmasına sebep oldu. Lemkin kendisi, Nazi Almanyası yüzünden kendi ailesinin acılarına da tanık oldu” diye konuştu.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi: “Ben hem Ermenistan, hem de Yukarı Karabağ’da bulundum. Ermeni Soykırımı’nı işleyen Türkiye’nin yeni bir jenosit gerçekleştirmekten korkmadığını gördüm. Aslında Türkiye, Kuzey Suriye’nin etnik Kürtlerini imha etmeye başladı. Uzun yıllarca hükümetimizi Ermeni Soykırımı’nı tanımaya davet ettim. 296. tasarıyı destekleyenlerden biriyim. Temsilciler Meclisi sessizliği bozarak net sesle konuştu ve Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Senato ve Trump’a aynısını yapmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

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