“Ermenistan’ın gizli silahı Kardashian”

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından Nisan 2019’da sunulan Ermeni tasarı, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır” oyuyla ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Söz konusu tasarı henüz sıcaklığını korurken ABD’li senatör Jackie Speier, bu kararın alınmasında dünyaca ünlü Kim Kardashian’ın etkili olduğunu ileri sürdü.

“Senatörler ile tek tek görüştü”

Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu belirtti. Öte yandan Speier, Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabul edilmesi amacıyla Kardashian’ın büyük çaba gösterdiğini, senatörler ile tek tek görüşmeler yaptığını ve bunun sonucunu aldığını kaydetti.

ABD’li Senatör Speier, Kim Kardashian’ın bu çalışmalarını “Ermenistan’ın gizli silahı ne mi? Kim Kardashian” sözleriyle ifade etti.