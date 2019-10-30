HDP’li Ezidi vekil Uca: Bağdadi’nin öldürülmesi sadece acıyı bir damla hafifletir

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesini değerlendirdi. Uca, “Yaşanan acılar karşısında Bağdadi’nin öldürülmesi sadece acıyı bir damla hafifletir” dedi.

Ezidi vekil, IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamına değinerek, yüzbinlerce Êzidî’nin topraklarından göç ettiği ve binlerce kişinin öldürüldüğü ve en az 7 bin Êzidî kadın ve çocuğun ise esir alındığını ifade etti.

IŞİD’in sadece Ezidilere yönelik katliam yapmadığını hatırlatarak, Ankara Gar Katliamı, İstanbul, Diyarbakır, Antep başta olmak üzere Avrupa’da ve dünyada binin üzerinde insanın öldürüldüğünü söyledi.

Uca, şunları söyledi:

Doğrudur, Bağdadi öldürüldü. Ama DAİŞ’in zihniyeti bugün de devam ediyor. Bağdadi’nin öldürülmesi Şengal’de yaşananları unutturmayacak. Şengal’in dili olsa da orada yaşananları bize anlatabilse. Êzidî kadınları günü geldiğinde iki defa esir pazarlarında satıldı. O yüzden yaşanan acılar karşısında Bağdadi’nin öldürülmesi sadece acıyı bir damla hafifletir. DAİŞ’in elinde şu an bulunan Êzidî kadın ve çocuk olan 3 bin kişi kurtulana kadar mücadele edilmelidir.

Independent Türkçe, MA

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