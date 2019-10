“ALLAH’IN AYETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”

Milli Görüş’ün gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği’nin Konya’da astığı afişler tartışma yarattı. Seyfettin EKEN DİYARBAKIR – Konya Büyükşehir Belediyesi reklam panolarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez” ifadelerinin yer aldığı afişler sosyal medyada her görüşten insanların tepkilerine neden olurken bu konuda siyasi partilerin Diyarbakır il temsilcileri ile İslami STK’lar açıklama yaptı. Konya’da otobüs duraklarındaki reklam panolarına takılan ve tepki çeken afişle ilgili Diyarbakır’daki İslami STK’lar ile siyasi partilerin temsilcileri gazetemize özel açıklamalar yaptı. HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş, tepki çeken afişlerle ilgili şunları söyledi; “Allah dini ile savaşılmaz. Bilinmelidir ki; Din-i Mübin-i İslam ve onun Yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim ile savaşanlar, kesinlikle kaybedenler ve hüsrana uğrayanlar olacaklardır. Allah’ın ayetleri tartışma konusu olamaz. Açık olan nasları tartışmak kişinin helakine sebebiyet vereceği gibi, Allah’ın ayetlerini tartışmaya açmak hadsizlik ve bir o kadar da densizliktir.” “AFİŞLER ‘BARIŞA KATKI’ AMAÇLI ASILMIŞTIR” Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan; “Kuran’ı Kerim’deki emir ve yasaklar, yani İslam’ın emir ve yasakları bütün insanların barış, huzur ve selameti içindir. Dünyada yaklaşık 8 milyara yakın kişi yaşıyor. Biz herkesle huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Dini, rengi, ırkı ve dili ne olursa olsun herkes için adalet, herkes için refah istiyoruz. Kuran’ı Kerim’in emir ve yasakları da bunu sağlamak içindir. Kuran’ı Kerim’in ayetleri umumi, evrensel ve sınırsızdır ama tarihsel değildir. Bir insan hastalandığı zaman doktora gider. Doktor teşhisini yapar ve hastalığına uygun ilacı yazar, hasta da eczaneye gider o ilacı alır. Müslümanlarda yaşadığı tüm sıkıntıların çözümü için başvuracağı temel kaynak ‘Kuran Eczanesidir.’ İlgili ayeti alır ve ona göre amel eder veya etmesi gerekir. Etmediği zaman da sıkıntılarından kurtulması mümkün değildir. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu temel sıkıntının kaynağı da budur. Maide Suresinin 51. ayeti kerimesi Yahudi ve Hristiyanların dost veli edinemeyeceği dost ve veli edinenlerinde onlardan olacağını buyurmaktadır. Tarih boyunca Müslümanlarla savaşanlar Yahudi ve Hristiyanlar olmuştur. Müslümanların savaştığı kendilerine savaş açanlardır. Müslümanlar kendileriyle savaşmayan Yahudi ve Hristiyanlarla savaşmamış, insani tüm ilişkilerini sürdürmüştür. Hatta Medine’de Resulallah Yahudilerle anlaşma yapmış, Mekke’den Hicret eden Müslümanlar vardır. Konya’da AGD ve MGV’nin duraklara astığı Maide Suresi 51. ayeti kerimeyle, ‘Barışa Katkı’ olsun diye ilgili kişilerin dikkati çekilmek istenmiştir” dedi. “ALLAH’IN AYETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ” HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş; “Konya’da otobüs duraklarındaki reklam panolarına asılan Ayet-i Kerime ile ilgili yapılan tartışmalara doğrusu bir anlam veremedik. Müslüman bir memlekette bunu tartışmak, hele hele ayeti kerimeyi içeren afişlerin kaldırılması yönündeki tepkilere boyun eğmek, anlaşılır gibi değil. Yüce Rabbimizin, ‘Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.’ (Maide 51) şeklindeki buyruğundan rahatsızlık duyanlar, İslam düşmanlarını kendilerine veli, sahip diye belleyenlerdir. İslam’a ve değerlerine tahammülü olmayan bazı çevrelerin özgürlük ve hoşgörü anlayışı da bu kadardır. Bu afişleri gerekçe göstererek farklı algılar oluşturma hesabına girenlerin tek gayeleri, Yahudi ve Hıristiyanların değirmenine su taşımaktır. Allah’ın ayetleri tartışma konusu olamaz. Açık olan nasları tartışmak kişinin helakine sebebiyet vereceği gibi, Allah’ın ayetlerini tartışmaya açmak hadsizlik ve bir o kadar da densizliktir. Kuran’da açık bir şekilde yazılı olan ayet ya da ayetleri tartışma konusu yapmak akıl işi olmadığı gibi kimseye faydası da yoktur. Müslüman olan bir memlekette Allah’ın ayetlerini konuşamayacaksak burada sıkıntı var demektir. Evet, Müslümanlar birbirinin velileri oldukları gibi Yahudi ve Hıristiyanlar da bir birinin velisidirler. Müslümanların akidesinde Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmek yoktur. Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmek, ayette de açık bir şekilde belirtildiği gibi onlardan sayılmak demektir. Çünkü yüce Allah(cc) “Sizden kim onları kendine veli edinirse, o da onlardandır diye buyuruyor. Allah azze ve celle en doğru sözlü olandır. O’nun sözünün üstünde söz olmaz, olamaz. Sonuç olarak her fırsat bulduklarında İslam’a ve değerlerine saldıranları ve onlara alkış tutanları kınadığımızı ifade ediyor ve şu hatırlatmada bulunuyoruz, Allah dini ile savaşılmaz. Bilinmelidir ki; Din-i Mübin-i İslam ve onun Yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim ile savaşanlar, kesinlikle kaybedenler ve hüsrana uğrayanlar olacaklardır” diye konuştu. “KUR’AN-I KERİM’İ BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRMELİYİZ” Erdemliler Derneği Başkanı Kasım Akgönül; “Kendisinde hiçbir şek ve şüphe bulunmayan Kur’an ı Kerim’de geçen her bir Ayet-i Kerime kitabın bütünlüğü açısından kutsaldır. Bir Ayet-i Kerime’ye gösterilen hazımsızlık tüm Kur’an a gösterilmiştir. Hepimizin malûmu olduğu üzere İlahi vahiy bazen sadece bir ayet olarak nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’i bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayetlerini tercih edip bir kısım ayetlerini de tehcir etmek Yüce Allah’ın kitabında belirttiği gibi gazaba uğrayan (Yahudiler) ve Sapıklığa düşenler (Hristiyan) ile aynı akıbeti paylaşmaktır. Hiçbir Müslüman Kur’an ı Kerim’in bütünlüğüne yönelik bir saygısızlık yapamayacağı gibi aynı şekilde bir ayeti- velev ki aleyhimize de olsa- herhangi bir art niyet besleyemez. Bir Müslüman memleketinde Kur’an ı Kerim’in ayeti ile ancak amel edilir ve gereği yapılır. Bunun harici tüm uygulamalar kişi ile dini arasında bir problemi vardır. Bu durum Kur’an ı Kerim’in Bakara suresi 85. Ayeti kerime de şöyle açıklanır.” Yoksa siz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında rezillik ve kepazelik, ahirette de acıklı bir azaptan başka bir şey değildir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” “İSLAM’DAN BAŞKA DİN KABUL EDİLMEMELİDİR” İTTİHAD-UL ULAMA Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik ise afişler hakkında şunları söyledi; “Allah u Teâlâ son din olarak İslam’ı ve kitap olarak da Kuran-ı Kerim’i göndermiş. Onu kemale erdirip o dini kabul etmişiz. Onun dışında diğer dinleri Allah u Teâlâ kabul etmez. Başka dinler özellikle İslam dini geldikten sonra ve evrensel olduğu için tüm ümmetler Hz. Muhammed(sav)’ın ümmetidir ve bütün insanlar Müslüman olmakla mükelleftir. Ancak Peygamber tebliğinin ulaşamadığı istisna bölgeler de olabilir. Tebliğin ulaşmadığı insanlar mağdur olabilir ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu dezavantajlı durum ortadan kalkmıştır. Şuanda her insan Allah’ın son dini olarak İslam’ı ve Hz. Muhammed(sav)’in risalesini kabul etmekle mükelleftir. Bunun dışında din ve peygamber aramak doğru değildir. Herkes Kuran’ı Kerim’in hükmüne bağlı kalmak mecburiyetindedir. 