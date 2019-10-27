Amazon konulu toplantı için Vatikan’a getirilen heykellerin nehre atılması “putperestlik” tartışması başlattı

Vatikan’ın Piskoposlar Meclisi’nde (sinod) 6-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve Amazon bölgesini ilgilenden toplantı için getirilen heykellerin aşırı muhafazakarlar tarafından çalınıp nehre atılması tartışmalara yol açtı.

Toplantının konusu olan Amazon bölgesinden Vatikan’a getirilen dini semboller arasında yerlilerin tanrıça olarak gördüğü “Pachamama”nın ahşaptan oyulmuş hamile figürleri de yer alıyordu.

YouTube’da paylaşılan bir video, Vatikan yakınlarındaki Santa Maria’da heykellerin yerleştirildiği Traspontina Kilisesi’ne giren iki kişinin bu sembollerle birlikte ayrılıp onları yakınlardaki Roma Tiber Nehri’ne attığını gösterdi.

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Arkasında aşırı muhafazakarların olduğu belirtilen eylemin duyulmasıyla birlikte tepkiler yükselirken Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Françesko’dan özür açıklaması geldi.

Amazonlu piskoposlardan ve kabile liderlerinden özür dileyen Papa, “Roma Piskoposu” olarak yaptığı açıklamasında, hamile kadın heykelinin pagan sembolü olduğu iddialarını reddetti ve bunların kiliseye “putperestliğe dair hiçbir niyet olmadan” yerleştirildiğini söyledi.

Papa, “Sergilenen davranış yüzünden incinen kişilerden bağışlanma diliyorum” dedi.

Nehirden çıkarılan heykellerin zarar görmemiş halde olduğunu belirten Papa, sembollerin artık İtalya ulusal polis teşkilatının ofisinde tutulduğu bilgisini paylaştı.

Vatikan’da düzenlenen sinoda, Amazon bölgesinde yer alan 9 ülkeden 180’i aşkın piskopos ve kardinal katılmıştı.

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