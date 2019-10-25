Ermeni gençler, Dünya Gençler Satranç şampiyonası’nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı

15-25 Ekim tarihlerinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’nda Ermeni satranç ustaları Shant Sarkisyan ile Aram Hakobyan başarılı bir performans gösterdi.

Shant Sarkisyan, 11 puan üzerinde 8.5 puan kazanarak ikinci sırada yer alırken, Aram Hakobyan da 8 puanla bronz madalyaya layık görüldü.

Bu şampiyonada Ermenistan’ın bir diğer temsilcisi olan Mariam Avetisyan ise, 11 puan üzerinden 6.5 puan kazanarak sıralamadaki konumunu 53 noktayla ilerletti.

Hatırlanacağı üzere, 2-10 Ekim tarihlerinde Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenen Dünya U14, U16, U18 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda Shant Sarkisyan yine gümüş madalya, Aram Hakobyan ise bronz madalya kazanmıştı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...