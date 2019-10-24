TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİK SEÇİMİ SÜRECİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ MÜTEŞEBBİS HEYETİNDEN BİLDİRİ (BİLDİRİ NO:2)

İşbu Bildiri, Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi Sürecini Yürütmekle görevli Müteşebbis Heyeti (“Müteşebbis Heyet”)’nin 21.10.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği hazırlanmış olup; aşağıdaki hususlar, Bölge Seçim Komisyonları ile tüm kamuoyuna bildirilir.

Bakanlar Kurulu’nun 19.09.1961 tarih ve 5/1654 sayılı Kararnamesi çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılı Patrik Seçim Talimatnamesi (“Talimatname”) İçişleri Bakanlığı’nca 22.09.2019 tarihinde onaylanarak İstanbul Valiliği tarafından Patrik Kaymakamı (Değabah) Sahak MAŞALYAN’a 23.09.2019 tarihinde tevdi edilmiştir.

I. Bu kapsamda İstanbul ve taşrada bulunan seçim bölgelerinde, Patrik seçimleri aşağıda belirlenen takvim doğrultusunda yapılacaktır.

Sivil Delege Adayı Başvuru Tarihleri:

Talimatnameye göre sivil delege adayı olabilmek için gerekli şartları taşıyan kişiler, 30.10.2019 saat 09:00’dan itibaren, en geç 10.11.2019 saat 17:00’ye kadar Bölge Seçim Vakfı Yönetimlerine, T.C. Kimlik numaralarını havi nüfus cüzdan sureti (çift yüzünü gösterir fotokopi), güncel tarihli Adli Sicil Kaydı Belgesi ibraz etmek ve Vakıf Yönetimlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Delege adayının başvurusu gerekli inceleme ve onay sürecine tabi tutularak işleme alınır.

2. Sivil Delege adayları ile Seçim Bölgesi Seçmen Listelerinin askıda kalma süreleri:

Sivil Delege Adayları ve Seçmen Listeleri, her bir seçim bölgesi vakfında, 15.11.2019 saat 09:00’dan itibaren 24.11.2019 saat 17:00’ye kadar askıda kalacaktır.

3. Ruhani Delege Seçimi:

Ruhaniler Genel Meclisi 07.12.2019 günü saat 09:30 itibariyle toplanarak, Ruhani Delegeleri seçecektir.

4. Sivil Delegelerinin Seçim Tarihi:

Sivil Delegeler seçimi ise 08.12.2019 günü 08:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

5. Seçilen Sivil Delegelerin seçim Mazbatalarının Müteşebbis Heyete teslim tarihi:

Seçilen Sivil Delegelerin seçildiğini tasdik eden seçim mazbataları 09.12.2019 tarihinde saat 13:00’e kadar Patrikhane’de görev yapan Müteşebbis Heyet Başkanlığına teslim edilecektir.

6. Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçim Tarihi:

Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi, sivil ve ruhani delegelerin katılımıyla 11.12.2019 tarihinde saat 09:30’dan itibaren yapılacaktır.

II. Talimatnameye göre seçmen olabilmek için “Nüfus cüzdanına göre 18 yaşını doldurmuş olmak”gerekmektedir. Bu sebeple Sivil Delege Seçim tarihi olan 08.12.2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve ilgili seçim bölgesi seçmen listesinde kayıtlı kişiler oy kullanabileceklerdir.

III. Talimatnameye göre, Türkiye Ermenileri 85. Patriği; 17 (Onyedi)’si ruhanilerden ve 103 (Yüzüç)’ü sivillerden olmak üzere toplam 120 (Yüzyirmi) delege oyuyla seçilecektir. Sivil Delegelerin seçim bölgelerine göre dağılımı ise Talimatname ekinde tevdi edilen liste uyarınca şöyledir:

Seçim Bölgesi Kilise Adı Delege sayısı

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni 14

Balat Surp Hıreşdagabed 1

Beşiktaş Surp Asdvadzadzin 1

Beykoz Surp Nigoğayos 1

Beyoğlu Üç Horan (Yerrortutyun) 2

Boyacıköy Surp Yerits Mangants 1

Büyükdere Surp Hıripsimyants 1

Eyüp Surp Asdvadzadzin 1

Eyüp Surp Yeğya 1

Feriköy Surp Vartanants 22

Galata Surp Krikor Lusavoriç (Cercis) 1

Gedikpaşa Surp Hovhannes 1

Halıcıoğlu Surp Asdvadzadzin 1

Kadıköy Surp Takavor 7

Kandilli Surp Yergodasan Arakelots 1

Kartal Surp Nışan 1

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç 3

Kumkapı Dışı Surp Harutyun 1

Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik 3

Kuruçeşme Yerevman Surp Haç 1

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç 1

Narlıkapı Surp Hovhannes 2

Ortaköy Surp Asdvadzadzin 3

Rumelihisarı Surp Santukht 1

Samatya Surp Kevork 6

Topkapı Surp Nigoğayos 1

Üsküdar Surp Garabed 2

Üsküdar Surp Haç 2

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 2

Yenikapı Surp Tateos Partiğomeos 1

Yeniköy Küd Dipo Surp Asdvadzadzni 2

Yeşilköy Surp Isdepanos 10

Diyarbakır Surp Gregos 1

İskenderun Surp Karasun Manuk 1

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç 1

Kırıkhan Surp Krikor Lusavoriç 1

Vakıflıköy Surp Asdvadzadzin 1

SİVİL DELEGE TOPLAMI 103

Ruhani Delege 17

GENEL TOPLAM 120

Cemaatimizin bilgisine saygıyla arz olunur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ

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