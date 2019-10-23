Kiliseden camilere çağrı: Allah’ı savaşa karıştırmayın

Hristiyan Demokrat Birliği, DİTİB’in İslam Konferansı’na katılmasının askıya alınmasını istedi.

Süyehla KAPLAN

ARTI GERÇEK- Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı (DİTİB) camilerde Suriye’ye başlatılan operasyon için dualar edilmesi üzerine Alman politikacılar harekete geçti.

Almanya’nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi ‘Bild’de’ ‘Almanya’da camilerde savaş propagandasını kim durduracak?’ başlığıyla yayınlanan haberde barış yerine imamların ‘devletlerarası hukuka aykırı bir operasyon’ için dua ettiklerine yer verdi.

Sosyal Demokrat Partili Berlin Neukölln İlçe Belediye Başkanı Martin Hikel, ‘Êrdoğan tarafından başlatılan savaş Berlin’de ve diğer kentlerde de kendisini gösteriyor. Camilerde şehitler için dualar okunmaktadır. Bunu ben sorunlu görüyorum. Camiler savaş propagandasının aracısı olmamalıdır. İmamlar tamamen şeffaf olmalıdır’ dedi.

Hristiyan Demeokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Milletvekili Christoph de Vries ‘Almanya’da camilerde Suriye’ye başlatılan operasyondan övgüyle bahsedilmektedir. Din özgürlüğü maskesi adı altında kışkırtma ve bir fikri aşılamaya da fırsat verilmemeli. Bu nedenle İslam Konferansı’ndan DİTİB’in askıya alınması gerektiğini düşünüyorum’ dedi.

CDU İç Politika uzmanı Marc Henricmann ise DİTİB’in sözkonusu iddiaları ciddiye alması gerektiğini ifade ederek ‘Kim savaş propagandası yapıyorsa devlet olarak onlar ile işbirliğini kesmeliyiz’ şeklinde konuştu.

KİLİSELERDEN CAMİLERE ÇAĞRI: ALLAH’I SAVAŞA KARIŞTIRMAYIN

Bilindiği gibi Alman Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde Fetih suresi okutulmasını eleştirmişti. Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı olan Georg Bätzing, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde de Türk ordusunun Suriye’de zafer kazanması için dua edilmesini eleştirdi. Bätzing Almanya’da operasyonun ardından Kürtler ve Türkler arasında artan gerginlik ve olaylar nedeniyle tarafları ılımlı olmaya davet etti.

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