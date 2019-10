Hitler’in Kavgam kitabı Arapça olarak İsrail’de ‘satışta’

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi Amit Barak isimli bir vatandaşın, Nasıra kentinin yakınındaki Reineh’de bir kitabevinde Kavgam’ın Arapça çevirisinin nüshalarıyla karşılaştığını duyurdu.

Buna göre kitabın kapağında Hitler resminin yanısıra Nazilerin gamalı haç ve kartal sembolleri de yer alıyor.

‘Yahudilik ruhu içinde insan haklarını savunan’ STK Betzalmo’ya durumu bildiren Amit Barak, kitapçıyla da temasa geçerek Kavgam’ı raflardan indirmek için 24 saati olduğunu söyledi.

Dükkanında Hitler’in kitabının satıldığını böylelikle öğrenen ve şaşkınlığa düşen kitapçı, Kavgam’ı 24 saat değil, 24 saniye içinde ortadan kaldıracağı karşılığını verdi ve gerçekten de öyle yaptı.

#Arabic copies of #MeinKampf [My Struggle] by Adolf #Hitler were spotted on sale at a bookstore in Reineh, an Arab-Israeli town near #Nazareth. https://t.co/EP6YDtrjvE — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 22, 2019

İsrail haber sitesi Mako’ya konuşan kitapçı, Hitler’in kitabını dükkanda görünür şekilde koyanın oğlu olduğunu, kendisinin asla böyle kitaplarla işi olmayan dindar bir adam olduğunu, geniş çaplı bir kitap alımı sırasında Kavgam’ın araya karışmış ve kazara gelmiş olması gerektiğini anlattı.

Kitapçı özür dileyerek gelecekte çok daha dikkatli olma sözü de verdi.

YASAKLI DEĞİL

Aslında özür dilemesi gerekmeyebilirdi, zira kendisini Yahudi devleti olarak tanımlayan İsrail’de, Yahudileri öncelikli ‘düşman’, ‘kökünün kurutulması gereken asalak haşarat’ olarak gören Nazilerin liderinin kitabı yasaklı değil.

PİYASADA İBRANİCE ÇEVİRİSİ YOK

Bir yandan Kavgam’ın İbranice’ye çevrilmesi ve Yahudi karşıtlığıyla mücadele amaçlı eğitimin parçası olması önerileri, sert muhalefetle karşılaştı.

Diğer yandan 1995 yılında Kavgam’ın yasaklanması önerisi parlamentoda (Knesset) tartışıldı, ama hiçbir zaman oylamaya gidilmedi.

Bu yüzden Hitler’in kitabının İsrail’de yayımlanması en azından kağıt üzerinde yasal.

