Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 08:26 Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Çukurova Köyü’nde doğup Türk Tarih Kurumu Genel Başkanlığı yapan ve uzun yıllar MHP’de aktif politika yaparak Genel Başkan Yardımcılığı görevinde dahi bulunan ve son dönem İYİ Parti’de politika yapar iken yanlışlıklar karşısında politikadan uzak kalan Yusuf Halaçoğlu, doğup büyüdüğü şehir olan Kozan’ın Belediye Başkanı Kazım Özgan’a çağrıda bulundu. ‘Şehir merkezine Ermeni mezalimi anıtı yaptırın’ KOZAN’DA ANLAM BULUR Yıllarını tarih araştırmaları ve Tarih Kurumu’na veren ve saygın kişiliği ile hemşerilerinin sevdiği isim olan Yusuf Halaçoğlu, Kazım Özgan’ın önceki dönem belediye başkanlığı döneminden bugüne kadar sürekli olarak hatırlattığı bir konuya işaret etti ve ilçede Ermeni mezalimi anıtının yapılması noktasında Özgan’ı göreve davet etti. Kozan’a yaptırılacak olan anıtın her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine işaret etti ve başkanın bu çağrıyı dikkate almasını istedi. Halaçoğlu, Kozan’ın Ermeni mezalimini yaşadığını söyledi ve anıt mezarın ise Kozan’da tam anlam bularak Ermenilere karşı söylenebilecek sözün en güzel noktası olacağına işaret etti. http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/sehir-merkezine-ermeni-mezalimi-aniti-yaptirin-18796.html