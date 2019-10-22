Protestan Baptist Kiliseler Vakfı Kuruldu

Protestan Baptist Kiliseler Vakfı’nın kuruluşu için Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan vakıf tescil davasını üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme vakfın tescillenmesine karar vererek kuruluşunu onayladı.

Protestan Baptist Kiliseler Vakfı’nın başkanı Pastör Orhan Pıçaklar, karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek “dualarımızın karşılığını aldık” dedi. Hristiyan Haber’in telefonla ulaştığı Pıçaklar, kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Bize vakıf olarak halkımıza hizmet etme fırsatını verdiği için devletimize teşekkür ediyoruz. Tanrı’ya hizmet ve devletimiz için de dua etmeye devam edeceğiz. Vakfımızın tüm ülkemize bereket olmasını diliyorum.”

Protestan Baptist Kiliseler Vakfı, yaklaşık dokuz ay önce kuruluş işlemlerini tamamlayarak mevzuat gereğince Asliye Hukuk Mahkemesi gönderildi. Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün (22 Ekim 2019) görülen 3. Oturumda tescil edilerek resmen kuruldu.

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