Bethnahrin Ulusal Konseyi: Soykırım tehlikesini durduralım

“1915 Soykırımına uğrayan Süryani – Asuri – Keldani – Arami halkı bugünkü saldırıların kendi varlığına kastedeceğini bilmektedir” diye belirten Konsey, şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle Süryani halkının geleceği ve kimliği, tarihsel, kültürel değerleri yok oluş tehlikesiyle yüz yüze gelmiştir. Çünkü Türk devleti ve yanındaki çetelerin uyguladıkları yıkıcı şiddetin sınırları yoktur. Bu şekilde dünyanın gözleri önünde insanlık değerleri ayaklar altına alınmaktadır.”

Açıklamada devamla şunlar belirtildi: “Dolayısıyla Süryani halkı, dünyanın neresinde olursa olsun, kimliğini, anavatanı Bethnahrin’de varlığını korumak ve sesini dünyaya duyurmak için, ayağa kalkmalıdır. Ayrıca uluslararası güçleri ve kamuoyunu harekete geçmeye, Türk katliamlarını durdurmaya davet ediyoruz. Çünkü Suriye’de Süryanilerin ve Hristiyanların etnik, dinsel varlıklarını devam ettirmeleri için ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletlerin bu duruma karşı tavır almaları tarihi bir sorumluluktur. İnsanlığın kanlı ve kara bir lekeden kurtarılması için, tek şart bu Soykırımı durdurmaktır.

Bethnahrin Ulusal Konseyi olarak, bölgesel ve uluslararası düzeyde, demokratik, barışçıl her türlü çabaya destek verdiğimizi, siyasi çözüme hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Uluslararası kurum ve kuruluşların Süryani halkına maddi, manevi, siyasi destek vermeleri, Kuzey ve Doğu Suriye’ye insani yardım ulaştırmaları bu süreçte hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla herkesi görev ve sorumluklarını yerine getirmeye, halkımızın kurumlarını ulusal birlik temelinde bir araya gelmeye, halkımızın haklarını, varlığını her platformda temsil etmeye ve savunmaya çağırıyoruz.”