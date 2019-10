Qui est derrière le cambriolage des Nouvelles d’Armenie ? Le CCAF pointe la Turquie du doigt !

Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre, un cambriolage a eu lieu dans les locaux de la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine, un des principaux titres de la presse arménienne. Du matériel mais surtout des données sensibles et confidentielles, des documents de travail et une partie du fruit des enquêtes en cours ont disparus. Et ce, à quelques heures du départ du journal pour l’imprimerie.

Le CCAF (Conseil de Coordination des Associations Arméniennes de France) condamne fermement cette intrusion qui parait liée à l’objet de magazine. Ara Toranian, directeur de la rédaction, était particulièrement mobilisé ces derniers jours en faveur des Kurdes, victimes de l’offensive turque en Syrie. Il a notamment participé au meeting organisé par le CCAF et Bernard-Henri Lévy sur le parvis des droits de l’homme le 12 octobre dernier et à un meeting au théâtre du Gymnase, à la manifestation duCDK-F à la République le 15 octobre avec Jean-Christophe Lagarde.

La rédaction est connue pour ses engagements pour la défense des libertés en Turquie, la pénalisation du négationnisme du génocide des Arméniens, comme sur son soutien à la République du Haut-Karabagh. Son directeur fait également l’objet de harcèlement judiciaire de la part de négationnistes.

Pour Mourad Papazian, co-Président, avec Ara Toranian, du CCAF, « ce cambriolage est une attaque. Il est signé par les services turcs à Paris. Nous nous attendions à une offensive de l’ambassadeur de Turquie en France contre les milieux anti-Erdogan. Cette attaque a, non seulement pour objectif de collecter des informations sur nos futurs projets mais constitue également une tentative d’intimidation. En conséquence, nous demandons aux autorités françaises une extrême vigilance pour protéger la liberté d’expression. »

Bureau national du CCAF

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=19080

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...