Protestan Baptist Kiliseler Vakfı yarın tescillenebilir

Protestan Baptist Kiliseler Vakfı’nın kuruluşu için Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan vakıf tescil davasını üçüncü duruşması 22 Ekim 2019’da (yarın) yapılacak. Tüm resmi yazışmaları tamamlanan davanın bu duruşmasında karar açıklanması bekleniyor.

Protestan Baptist Kiliseler Vakfı’nın müteşebbis kurulu başkanı da olan Protestan Baptist Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Orhan Pıçaklar, davada tüm prosedürlerin tamamlandığını belirterek yarınki duruşmada karar çıkmasını ümit ettiklerini söyledi. Ikinci duruşmada herşeyin tamamlanmış olduğunu fakat mahkeme heyeti başkanının görev süresinin bittiği için başka bir yere tayininin çıkması nedeniye kararda gecikme olduğunu belirten Pıçaklar, vakıf olmanın dernek olmaya göre daha güçlü bir tüzel kişilik kazanmak anlamına geldiğini söyledi. Pıçaklar, “Biz dernek çatısı altında da ülkemizin yasalarına uygun bir şekilde hizmet ediyoruz. Gizli saklı veya yasadışı bir iş yapmıyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetler yasal. Şimdi de vakıf olarak bu çalışmalarımızı daha geniş yasal güvence ve devletimizin denetimi altında sürdürmek istiyoruz” dedi.

DERNEK FESHEDİLECEK

Protestan Baptist Kiliseler Derneği olarak şu anda Samsun, Sinop, İzmir, İstanbul, Adana ve Ordu’da şube ve temsilcilikleri bulunduğunu belirten Pıçaklar, vakıf tescilinin ardından derneği feshederek vakfın çatısı altına gireceklerini açıkladı.

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