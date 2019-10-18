Kayseri konferansının yasaklanmasına dair soru önergesi

HDP milletvekili Garo Paylan, Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenen ‘Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nın Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırladı.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Hrant Dink Vakfı’nın organize ettiği, 18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi” başlıklı konferans, toplantıya saatler kala Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiş, ancak 2911 sayılı Kanun’a göre yasaklandığı belirtilmiştir.Daha önce Kayseri’de yapılması öngörülen konferans, 2 Ekim 2019 tarihinde Kayseri Valiliği tarafından yasaklanmış, bunun üzerine Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu konferansın İstanbul’da yapılmasına karar vermişti.

Bu bağlamda,

1. Vakıflar ve siyasi partiler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda kapsam dışı iken, Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenecek konferans hangi yasal dayanakla yasaklanmıştır?

2. Türkiye ve yurt dışından saygın uzmanların katılımı ile gerçekleşecek olan bu uluslararası konferansın önce Kayseri, daha sonra İstanbul’da yasaklanma gerekçesi nedir?

3. Farklı ülkelerden 27 bilim insanının sunum yapacağı bir uluslararası konferansın, gerçekleşmesine saatler kala, üstelik gerekçe sunulmadan yasaklanmasını bu bilim insanlarına nasıl açıklayabilirsiniz?

4. Hükümetiniz; dialog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan Hrant Dink Vakfı’nın faaliyetlerini, desteklemek yerine neden engellemeye çalışmaktadır?

5. Bu yasaklama kararlarını, Kayseri ve tüm bölgede yüz yıl öncesine kadar var olan çok kültürlülüğün, bölgede yoğun yaşayan Ermenilerin ve onların akıbetlerinin konuşulmaması için mi almaktasınız?”

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