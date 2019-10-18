Hrant Dink Vakfı’nın “Kayseri” konferansı gerekçe gösterilmeden yasaklandı

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Hrant Dink Vakfının düzenlemek istediği “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı” yasaklandı. Kararı değerlendiren Vakfın Yöneticisi ve Hukuk Danışmanı Fethiye Çetin, “Yasakla ilgili dayanılan yasa maddesinin kendisi zaten bu yasaklama kararının yasal olmadığını gösteriyor” dedi.

Hrant Dink Vakfı tarafından 18-19 Ekim tarihlerinde vakfın salonunda yapılması planlanan “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”, Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Danışmanı Fethiye Çetin, “Bu konferans önce Kayseri’de yapılacaktı ancak Kayseri Valiliği bunu yasakladı. Bunun üzerine biz etkinliği İstanbul’daki vakıf binamızda yapmaya karar verdik. 17 Ekim günü mesai saatinin bitiminde Şişli Kaymakamlığından bir paragraflık bir belge bize iletildi. Orda da konferansın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 23. maddesine göre yasaklandığı belirtiliyor” dedi.

FETHİYE ÇETİN: YASAK KARARI HUKUKSUZ

Yasak kararının hukuksuz olduğunu söyleyen Fethiye Çetin, bunun gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Birincisi yasak kararını akşam saatinde iletmeleri bir niyet gösterisi olarak çok ilginç. Çünkü yasal hakkını kullanamazsın, yürütmeyi durdurma için başvuramazsın, bunların önü alınıyor. İkincisi 2911 sayılı Kanun’a göre bu yasak kararı, yasaya aykırı. Çünkü yasanın kendisi diyor ki; vakıflar, siyasi partiler kendi tüzüklerine göre yapacakları toplantılar için bu kanunun dışındadırlar. Fakat bunu 23. maddeyle aşmaya çalışmışlar. 23. madde de kamu düzeni açısından suç işleneceği konusunda açık ve yakın bir tehlike olması gerektiği şartını getiriyor. Böyle bir koşul da yok bu yasak kararında. Gerekçe bize iletilmedi ama dayanılan yasa maddesinin kendisi zaten bu yasaklama kararının yasal olmadığını gösteriyor.”

“DEMOKRASİ AÇISINDAN ÇOK ÜZÜCÜ”

Vakfın yıllardır benzer konularda başka illerde de konferanslar yaptığını hatırlatan Çetin şöyle devam etti: Örneğin Adana’da, İstanbul’da, Van’da, İzmir’de de yaptık, hiçbir engellemeyle karşılaşmadık. Çünkü bunlar vakıf senedimize uygun toplantılardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü de her yıl bizi denetler ve bu ana kadar hiçbir sorun çıkmadı. Bu defa dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanlarının katılımıyla bir konferans düzenlemek kararı alındı. Ancak ne yazık ki hem de yasal olmayan gerekçelerle bu toplantımız yasaklandı. Demokrasi açısından üzücü. Öte yandan hiç etik de değil. Çünkü aynı zamanda konferansı izlemeye yurt dışından gelen, ataları Kayserili olan insanlar var. Bu gayriinsani bir tutumdur. Ve bu yasak kararıyla artık Türkiye’de bir vakıf çatısı altında, vakıf senedine uygun olsa da bilimsel bir konferans düzenlenemez. Bu açıdan gerçekten çok üzücü.

Yasak kararının ardından Hrant Dink Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yarın yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmişken, bugün 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08’de Şişli Kaymakamlığı’ndan Vakfa bildirilen yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiştir. Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyenin değerli sunumlarıyla bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilecek “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”nın yasaklandığını üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

GARO PAYLAN YASAK KARARINI MECLİSE TAŞIDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, konferansın yasaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Paylan konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Paylan, Bakan Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Vakıflar ve siyasi partiler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda kapsam dışı iken Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenecek konferans hangi yasal dayanakla yasaklanmıştır?

Türkiye ve yurt dışından saygın uzmanların katılımı ile gerçekleşecek olan bu uluslararası konferansın önce Kayseri, daha sonra İstanbul’da yasaklanma gerekçesi nedir?

Farklı ülkelerden 27 bilim insanının sunum yapacağı bir uluslararası konferansın, gerçekleşmesine saatler kala, üstelik gerekçe sunulmadan yasaklanmasını bu bilim insanlarına nasıl açıklayabilirsiniz?

Hükümetiniz dialog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan Hrant Dink Vakfı’nın faaliyetlerini, desteklemek yerine neden engellemeye çalışmaktadır?

Bu yasaklama kararlarını, Kayseri ve tüm bölgede yüz yıl öncesine kadar var olan çok kültürlülüğün, bölgede yoğun yaşayan Ermenilerin ve onların akıbetlerinin konuşulmaması için mi almaktasınız?”

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