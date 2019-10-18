ABD Kongresi üyesine göre Amerika tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması zamanı geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Kongresi üyesine göre Amerika tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması zamanı geldi

ABD Temsilciler Meclisi’nde Suriye’den Amerika’nın askerlerinin çekilmesine karşı çıkan tasarının tartışmaları yapıldı. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komisyonu’nun Facebook sayfasında yer alan habere göre, Demokrat partisinden seçilen Kongre üyesi Brad Sherman da bir konuşma yaptı.

Sherman’ın yaptığı açıklamaya göre ABD, 1940’lı yıllardan bu yana NATO’da müttefiği olan Türkiye’yi savunarak 1915 yılında gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı gerçeğini inkar etmiştir.

Kongre üyesi: “Bunu yaparken sessizliğimiz nedeniyle kendimizi aşağılamış olduk. Oysa bizim de desteklediğimiz ABD’nin dış politikası onur ve hakikate dayanır” diye konuştu.

Sherman 1915’te işlenen Ermeni Soykırımını oy çoğunluğuyla tanıma zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

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