IŞİD’e ilişkin araştırma önergesi reddedildi

HDP tarafından, SDG’nin cezaevinde bulunan IŞİD’li İlyas Aydın’ın, MİT yetkilileriyle görüştüğü, Türkiye’deki saldırılardan haberdar olduklarına ilişkin iddialar için verilen araştırma önergesi genel kurulda kabul edilmedi. HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Suriye’ye yönelik operasyonda Suriye Milli Ordusu içerisinde yer alan cihatçılarla birlikte hareket edilmesine de tepki gösterdi. Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu da Suriye operasyonuna dair açıklama yaptı. Platform açıklamasında kamplarda ya da cezaevlerinde tutulan IŞİD üyelerinin tekrar serbest kalma riskinden dolayı ciddi kaygılar içinde bulunduklarını belirtti.

IŞİD ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Evrensel’e konuşan HDP’li Mahmut Toğrul, Suriye iç savaşı başladığında Türkiye’nin kendine yakın bir iktidarın başa gelmesi ve olası bir Kürt statüsünün oluşmasının engellenmesini hedeflediğini söyledi. Bunun için AKP iktidarının bazı gruplarla işbirliğine gittiğini belirten Toğrul, IŞİD’li İlyas Aydın’ın Türkiye istihbaratıyla Antep ve Ankara’da toplantlar yaptığı yönündeki iddialarının, Antep 1. Ağır Ceza Mahkemesine yansıyan IŞİD’in sınırı rahatça kullanmasına ilişkin belgelerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

IŞİD’in Suriye’de Ezidiler, Hristiyanlar, Aleviler ve Kürtlere karşı yaptığı katliamların, Türkiye’de de iktidara muhalif kesimlere karşı yapıldığını hatırlatan Toğrul, “Bunlara yönelik ciddi istihbaratlara rağmen önlem alınmadı. Türkiye’nin özellikle IŞİD’in kriminalize olmasından sonra oluşan türevi cihatçı örgütlerle işbirliğine gittiğini söyleyen Toğrul, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırda 17 bin IŞİD’li yakaladıklarını ve bunlardan 5 bin 500 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Ama geri kalan 11 bin 500 kişiyi ne yaptıklarını söylemiyor. Türkiye IŞİD’e karşı terörist örgüt olarak kabul etti ama onun türevi çetelerle Suriye harekatında birlikte yer aldı. Bu ÖSO çetelerinin Kuvayı Milliye ile karşılaştırılması ve onların Suriye’de yaptıkları Türkiye’nin ayağına dolaşacak. Bu çetelere verilen destek çekilmelidir. Ortadoğu halklarının arasına nifak tohumları ekilmemesi gerekiyor” dedi.

HALKLAR RİSK ALTINDA

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ayn İsa yakınlarında bulunan kamptan yaklaşık 800 IŞİD üyesinin kaçtığı yönündeki haberler, kaygılarımızı maalesef haklı çıkartmıştır. Birleşmiş Milletler Özel Komisyonunun haziran 2016 tarihinde sahadaki çalışmalarından sonra açıkladığı üzere, 3 Ağustos 2014’de Şengal’de Êzidîlere yönelik gerçekleşen saldırılar 21. yüzyılın soykırımı niteliğindedir ve bugün de çok sayıda IŞİD üyesinin tekrar serbest bırakılması, Êzidîlerle birlikte Sünni Kürt, Ermeni, Süryani, Şii Türkmenlerin de benzer kırımlara maruz bırakılması riskini beraberinde getirecektir. Tarihi boyunca 73 defa kırımdan geçirilen Êzidî halkına yönelik suçlar, uluslararası insan hakları belgelerinde ve BM Sözleşmelerinde de belirlendiği üzere, insanlığa yönelik suçlardandır ve tüm insanlık ailesinin taraf olmasını gerektirir.”

‘BÜYÜK TEHLİKE KARŞIMIZDA BEKLİYOR’

Kamplardaki ve cezaevlerindeki IŞİD’lilerin Türkiye’nin sorumluluğunu üstlenmesini MA’dan Berivan Altan’a değerlendiren HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, IŞİD’lilerin Türkiye sınırı üzerinden geçerek Suriye’de savaştıklarını ve aynı hat üzerinden Türkiye’deki muhaliflere saldırdıklarını hatırlatarak, “Patlamaları yapan IŞİD militanlarının nasıl göz göre göre katliam yaptıklarına tanık olduk. Bunlar muhalefete karşı bir sindirme aracı olarak kullanıldı. Bunları yapanların önümüzdeki dönemde daha fazla katliam yapma riski var” dedi.

Türkiye’nin IŞİD’lilerin sorumluluğu almasının hiçbir şeyin garantisi olmadığını ifade eden Toğrul, “Bizim tüm dünya haklarına çağrımızdır, herkesin uyanık olması gerekir. Çok daha büyük bir tehlike karşımızda bekliyor. IŞİD çeteleri tamamen tüketilmiş değil daha büyük bir tehlikeyi önümüze koymuş durumda. Türkiye iddia ettiği gibi sorumluluğu alacak pozisyonda değildir imkanı da yoktur. Bunu niye şimdi söylüyor? Dünyada yükselen sesleri engellemek için” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

TSK’nin Suriye operasyonu IŞİD’in yeniden güçlenmesine zemin yaratır mı?

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...