IRFR’den Trump’a: Soykırıma karşı harekete geçilsin

ABD Başkanı’nın 6 Ekim’de aldığı ve Türkiye’nin işgal saldırısına yeşil ışık yakan kararını geri çekmesi istenen mektupta, Kuzey ve Doğu Suriye’deki özerk yönetimin dini özgürlükler ve demokrasi açısından örnek teşkil ettiğinin altı çizildi.

“TIPKI EFRÎN’DE OLDUĞU ETNİK TEMİZLİK HEDEFLENİYOR”

Kürtlerin tüm bölgenin genelindeki nüfusun bir kısmını oluşturmalarına rağmen çetelere karşı mücadelede cephe öncülüğünü yürüttükleri vurgulanan mektupta, çok sayıda Süryani kentinin yanı sıra Kürtlerin çoğunluğunun yaşadığı kentlerin işgal planına dahil olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin işgal etmek istediği bölgede DAİŞ’e karşı mücadelede batılı ülkelerin müttefiki olan QSD’yi imha etmek ve bölge halklarını sürmek istediğine işaret edilen mektupta, “Türkiye, tıpkı 2018’de Efrin’de olduğu gibi soykırım, etnik temizlik, kadınlara karşı insanlık suçları işlemek, ev ve işyerlerini gasp ederek İslamcı hükmü dayatmak istiyor” denildi.

‘HALKLAR VE İNANÇLARIN UMUTLARINA DARBE’

Türkiye’nin El Kaide ve DAİŞ çeteleriyle birlikte hareket ettiğinin ifade edildiği mektupta, sivil ve çocukların da aralarında olduğu ölümlerle bir kan banyosunun başladığı uyarısı yapıldı. Saldırılar nedeniyle DAİŞ çetelerinin yeniden güçlenmeye başladığı ve Suriye ve Irak’taki halklar ile inançların dini özgürlükler ve eşit haklara dair umutlarına ölümcül darbe vurulması anlamına geleceği belirtildi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMESİ TALEBİ

Bölgede özgürlük arayışında olan milyonlarca insanın yanı sıra milyonlarca Amerikalı adına Donald Trump ve yönetimine çağrının yapıldığı mektupta, acilen uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve Türkiye’nin saldırılarının durdurulması her türlü eylemin hayata geçirilmesi de istendi.

Çağrıya imza atan kuruluşlar ve şahsiyetler şunlar: LAW AND LIBERTY INTERNATIONAL FAMILY RESEARCH COUNCIL Additional Organizations ADVANCEUSA Dr. Carl Herbster, President; BARZANI CHARITY FOUNDATION Delovan Barwari; BETHANY CHRISTIAN SERVICES BETHNAHRIN PATRIOTIC UNION IRAQ BETHNAHRIN WOMEN UNION CHRISTIAN FREEDOM INTERNATIONAL Wendy Wright, President CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE UK CHURCH OF SCIENTOLOGY NATIONAL AFFAIRS OFFICE COPTIC SOLIDARITY ENDOWMENT FOR MIDDLE EAST TRUTH (EMET) Sarah N. Stern, Founder and President EUROPEAN SYRIAC UNION FAITH & LIBERTY DC FEDERATION OF SYRIAC ASSOCIATIONS IN TURKEY FREE YEZIDI FOUNDATION Pari Ibrahim, President GLOBAL PEACE FOUNDATION Bishop Dr. Paul Murray, Vice President HILFE FUER MENSCH UND KIRCHE Switzerland INDEPENDENT OLD CATHOLIC CHURCH INTERNATIONAL CENTER FOR RIGHTS AND JUSTICE INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN INTERNATIONAL CHRISTIAN RESPONSE USA INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM PROGRAM INSTITUTE ON RELIGION AND DEMOCRACY JUBILEE CAMPAIGN USA NORTHWEST RELIGIOUS LIBERTY ASSOCIATION Gregory W. Hamilton, President SALLUX (ECPM FOUNDATION) Johannes de Jong, Director SIKH DHARMA INTERNATIONAL SHAI FUND Charmaine Hedding, President SOUTH ASIA MINORITIES ALLIANCE FOUNDATION Nadeem Nusrat, Chairman SURYOYE AMERICAN ASSOCIATION SYRIAC NATIONAL COUNCIL OF SYRIA Bassam Said Ishak, President TAHRIR ALNISA FOUNDATION, TAF Naghmeh Panahi, Executive Director Anne Basham, Director of Government Affairs and Communication UNIVERSAL SYRIAC UNION PARTY LEBANON YAZDA Haider Elias, President Individuals Hunter Baker Dean of the School of Arts and Sciences Union University, Tennessee Sara Ballenger, President Capitol Hill Prayer Partners Dee A. Cook Donor Relations, Indigenous Ministries International Barry K. Creamer, Ph.D. President Criswell College Rob Collingsworth Director of External Relations Criswell College Dr. William Devlin CEO, REDEEM! CEO, Widows And Orphans Trey Dimsdale Director of Strategic Partnerships First Liberty Institute Patricia Duval International Human Rights Lawyer Amal Eltayeb Sudanese-American Activist Former Senior Central Banker, Bank of Sudan Eric Gautreaux Associate Pastor First Assembly of God of Houma, LA Rev. Joseph K. Grieboski, DD, FRSA Secretary for Ecumenical, Interfaith, and Global Engagement Independent Old Catholic Church Allen D. Hertzke David Ross Boyd Professor University of Oklahoma Sharon Jones International Gospel Parade, Inc. Mahomed Akbar Khan American Muslim Strategies Melissa Kelley, Chaplain David Mikho Global Peace Foundation–Kurdistan/Iraq Regina Minor National Capitol Director National Director State Capitols US National Prayer Council Russell Moore, President Southern Baptist Ethics & Religious Liberty Commission Scott Morgan, President Red Eagle Enterprises Michelle A. Morrison, Attorney at Law John Nunes President, Concordia College-New York Former President, Lutheran World Relief Bob Roberts Global Senior Pastor Northwood Church, Dallas Erin Rodewald Writer/Author – International Religious Freedom Rev. Rob Schenck, D.Min., President The Dietrich Bonhoeffer Institute Father Joseph Varghese Adjunct Professor, Liturgical Studies. Holy Sophia Coptic Orthodox School of Theology. Executive Director: Institute for Religious Freedom and Tolerance, New York. Priest: Syrian Orthodox Church The Rev. Eric Wester Lutheran Pastor (ELCA), Chaplain (Colonel), US Army (Retired) Dr Fabong Jemchang Yildam, Chairman Forum of State Chairmen, National Youth Council of Nigeria John Zmirak, Ph.D. Senior Editor, The Stream.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...