Ermeni Patrikhanesi ve ‘Bir kısım’ meslek örgütleri

“Meslek örgütleri”nden bazılarını yönetenler, Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıktı, “durdurulması” çağırısında bulundu malûmunuz. Bu tavırlara “Halt etmişler!” diyerek tepki gösterenleri gördüm. Tevafuk bu ya; Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı “durdurması” çağrısının yer aldığı bazı İngilizce “uyarı” mesajlarında da bu ifade yer alıyor… Mesela: “Pentagon Urges Turkey to ‘halt’ Its invasion into Syria!” Buradaki “halt”, “durdurmak” anlamına geliyor; Pentagon (filan) Türkiye’den Suriye’deki ‘istila’yı (!) durdurmasını istiyor!.. Bizdeki bir kısım sivil toplum örgütleri gibi “halt” ediyor! Unutmadan: “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları”ndan bazıları bir araya gelerek Barış Pınarı Harekâtı’nı başarıyla yürüten askerlerimize tam destek verdiklerini açıkladılar. Bunlara sonsuz teşekkürler. Bir de “bir kısım meslek örgütleri” var ki, yaptıkları yenilir yutulur gibi değil. Milyonlarca vatan evlâdı, Arnavutluk galibiyeti sonrası futbolcularımızın dile getirdikleri mesajları ve hep birlikte verdikleri “asker selâmı”nı izlerken ne kadar gururlandıysa, “bir kısım” meslek örgütlerinden gelen “Barış Pınarı Harekâtı derhal durdurulsun!” yollu çağrılara da o kadar içerledi. “Savaş” olarak nitelendirdikleri Barış Pınarı Harekâtı’na son vermeye çağırıyorlarmış iktidarı!.. Ne savaşı; Yunanistan’la mı savaşıyoruz, karşımızdaki devlet mi? Türkiye’nin “etkisiz hale” getirmeye çalıştığı terör örgütlerini “devlet” olarak mı görüyorlar?.. Güvenliğimizi ve bölgenin barışını temin etmek için giriştiği sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için kılı kırk değil kırk milyon yaran Kahraman Mehmetçik’i nasıl oluyor da “etkisiz hale getirmeye çalıştıkları” ile aynı çerçeveye yerleştiriyorlar?.. Ki bunlar… Milyonlarca meslek erbabının tabi tutulduğu “zorunlu kesinti”lerle büyük kaynaklara hükmeden yönetimler.. Askerimizin morale en fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte, bazı meslek örgütlerinin böyle yapmaları “fikir özgürlüğü” kapsamında değerlendirilebilir mi?.. Devletin terörün üzerine gitmekten vazgeçmesini talep etmek “hukuka uygun” bir tavır olarak görülebilir mi? Bunu Almanya’da yapabilir misiniz; İngiltere’de, ABD’de, Fransa’da yapabilir misiniz? Fransa’daki meslek örgütlerinden biri olsanız… Fransız güvenlik güçlerini, Paris’i kana boyayan terör örgütlerinin üzerine gitmemeye “davet” edebilir misiniz?.. Sonra… Hüküm açık: Meslek Kuruluşları’nın amaçları dışında faaliyet göstermeleri yasak!.. Böyle yapmaları halinde yetkili organlar tarafından “görevlerine son verileceği ve yerlerine yenilerinin seçileceği” hükme bağlanmış durumda. Dahası, Anayasamızda “milli güvenliğin, kamu düzeninin gerektirdiği hallerde” ‘görevden alma’ işleminin hızlandırılabileceği hükmü de yer alıyor. (Madde 135) İfade net: “Amaçları dışında faaliyet göstermeleri halinde!” “Barış Suyu Harekâtı Durdurulsun, ‘savaş’(!)a derhal son verilsin!” yollu açıklamalar, bazı meslek örgütlerinin “amaçları” arasında mı yer alıyor?.. Akıl alır gibi değil. Milyonlarca Vatan Evlâdından Teşekkürler Efendim… Neyse ki, enseyi karartmaya gerek yok. Öyle yapanlar da var, böyle yapanlar da… Birçok meslek kuruluşunun “terörle mücadelemize” tam destek verdiğini yukarıda vurgulamıştık… TOBB, TESK, HAK İŞ, Memur Sen, TÜRK İŞ, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye emekliler Derneği, TİSK, KAMU-SEN, TZOB. Kürt kardeşlerimizin idare ettiği birçok sivil toplum örgütünden de “destek” açıklamaları geldi. Bu memlekette bunca tezgâha rağmen Türk-Kürt çatışması çıkartamayanların anlayamadıkları gerçek: Barış, kardeşlik, bereket, merhamet ve rahmet diyarıdır Anadolu. Milyonlarca vatandaşımızdan, Anadolu’nun kardeşlik ruhuna destek verenlere teşekkürler. Öte yandan… Türkiye Ermeni Patrikliği de “Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdiğini” açıkladı. Terörü bitirmeyi hedefleyen harekât için “beka duası” ettiklerini vurguladı. Bazı Süryanî sivil toplum örgütlerinden de benzeri açıklamalar geldi, geliyor. Değil mi ki aynı gemideyiz… Herkese düşen görevler var. Ha bu arada; “Ağaçlara, böceklere, çiçeklere” olan aşırı hassasiyetleriyle (!) “ünlü” bazı sanatçıların da “sahneye beklendiğini” unutmadan ekleyelim! Yüce Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve Kahraman Mehmetçiklerimize “güç, kuvvet” temenni ediyoruz. https://www.milatgazetesi.com/serdar-arseven/ermeni-patrikhanesi-ve-bir-kisim-meslek-orgutleri/haber-219587