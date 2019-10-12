Rum kilisesi Patrik Bartholomeos’un otosefallik verme hakkını tanıdı

Rum Başpiskoposluğu Piskoposlar Konseyi’nin oturumundan sonra Sputnik’e konuşan Metropolit Maksim Yanninskiy, konseyin Fener Rum Patriği Bartholomeos’un otosefallik verme hakkını tanıdığını söyledi.

Yanninskiy, “Konseyin kararı, ‘Ekümenlik Patriğin’ otosefallik verme ve (Ukrayna’nın ‘yeni kilisesinin’ dini lideri Metropolit Yepifaniy için) dua etme hakkını tanıdığını gösteriyor” diyen Yanninskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Başpiskoposun bir konuşması oldu. Kendisi, “Ukrayna Kilisesi için otosefallik kabul edilmesini öneriyorum’ dedi ve piskoposların çoğu, Kutsal Sinod’da olanları ve Balpiskoposun söylediklerini onayladı.”

Metropolit, Rum Kilisesi’nin Metropolit Yepifaniy için dua edip etmeyeceği sorusuna ise, “Patriğin dua etme hakkı olduğuna karar verdik, demek ki bunu yapacak” yanıtını verdi.

Piskoposlar Konseyi’nin oturumunun sonuçları ile ilgili şimdilik resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna Kilisesi’ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi’nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

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