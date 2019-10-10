Suriye Parlamentosu’ndaki Ermeni Milletvekili: Halep, Türkiye’nin eylemlerinden mağdurlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriye Parlamentosu’ndaki Ermeni Milletvekili: Halep, Türkiye’nin eylemlerinden mağdurlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacak

Suriye krizi konusunda Armenpress’e açıklamada bulunan Suriye Parlamentosu’ndaki Ermeni Milletvekili Jirair Reisyan, Türkiye’nin eylemlerini Suriye halkı için kabul edilemez olduğunu belirtti. Ona göre, bu Suriye’nin toprak bütünlüğüne bir tehdit olmaktadır.

Reisyan, “Suriye ne sebep vermiş ne de böyle bir saldırıyı kabul edecektir. Suriye, topraklarının kurtarılmasında kararlıdır. Açıkçası tehlikeler var ve biz, Ermeni ya da diğer ulusların temsilcisi olan herkesi desteklemeye hazırız.” diye konuştu.

Jirair Reisyan, bu eylemlerin resmi Ankara’nın istediği istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı. “Bu Türkiye’nin dileği. Tüm bu zaman boyunca Türkiye açıkça Suriye karşıtı olmuştur. Suriye halkı haklarını geri kazanmaya kararlı.” Jirair Reisyan dedi.

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