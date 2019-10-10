Afrin’den çıkarılan tarihi eserlere ne oldu?

Afrin’de bulunan yerel kaynaklar höyük, tepe ve mezarlık kazılarında çıkarılan tarihi eser ile mozaiklerin Türkiye ve Avrupa’ya satıldığı iddiasında bulundu

Türkiye’nin, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyon hazırlıklarına başlarken, denetiminde olan Afrin’de ise tarih her geçen gün yok ediliyor. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan operasyon sonrası Türkiye ve ona bağlı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimine geçen Afrin’de yapılanlar, Kuzey ve Doğu Suriye’ye olası bir operasyon sonrasında yaşanacakların habercisi adeta. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 9 Eylül’de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 42. İnsan Hakları Oturumlarına sunmak üzere hazırladığı raporda Afrin’de tarihi ve kültürel birçok mirasın silahlı gruplar tarafından yağmalandığının belgelendiğini paylaştı.

‘Tarihi eserler satılıyor’

Jın News’ın haberine göre, tarihi mezarlıklar tahrip edilirken, içlerinin de kazıldığı belirtiliyor. Yine Cindirêsê ve Şîyê arasında bulunan ormanlık alan da tümden ateşe verildiği ifade ediliyor. Tarihi eser tablolar, Antik Yunan tanrısı Apollon’un büstü ile çok sayıda mozaik bulunuyor. Bu eserlerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplar tarafından Afrin’den alınarak pazara satışa çıkartıldığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar bu eserlerin Türk subaylar aracılığı ile Türkiye’ye götürülerek müzelere satıldığını, bir kısmının da Avrupa ülkelerine satıldığını iddia etti. Yerel kaynaklar ayrıca Azad Osman isimli kişinin bu eserlerin bulunup çıkarılmasında yardımcı olduğunu aktardı.

‘Eserler tahrip edildi’

144 tarihi mekanın bulunduğu Afrin’de daha önce Nebi Huri tepesi ağır iş makinaları ile kazılmıştı. Buradan çıkarılan eser ve mozaiklerin yanı sıra altın ile gümüşlerin Türkiye’ye getirildiği iddia edilmişti.Neandertallere ait kemiklerin bulunduğu ve tarihi 100 bin yıl öncesine dayanan El-Didriye mağarasında da kazı yapılarak eserlere el konulmuştu. Yine bugüne kadar Afri’nin farklı bölgelerindeki 35 tarihi höyük tahrip edildi.

‘Korsan kazılar yapılıyor’

Afrin’e yönelik operasyonlar sırasında tarihi M.Ö 1300’lere varan tarihi Eyn Dara Tapınağı’nı da savaş uçakları ile bombalanmış ve büyük bir bölümü yıkılmıştı. Eyn Dara Tapınağı’nda da kazılar yapıldığı ve tarihi birçok heykelin bulunduğu basına da yansımıştı. Ağır iş makinaları ile yapılan korsan kazılar sonucunda tarihi yapı büyük zarar gördü. Ziravikê tepesi, Reco’nun Elbiskê köyü yakınında bulunan tarihi Zira kalıntıları ile Mabeta’nın doğusuna düşen Hisê köyü tepesinde de kazılar sonucu çıkarılan eserler ile yüzlerce mozaiğin satıldı iddialar arasında. Resmi olmayan kaynakların tespit çalışmalarına göre şu ana kadar Afrin’de 16 bin tarihi eserin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplar tarafından çıkarıldığı belirtiliyor.

‘Tarihi yerler üs yapıldı’

Cindirês ilçesinin Hemamê köyünde yer alan tarihi höyük de yapılan kazıların ardından askeri üsse çevrildi. Şiyê ilçesine bağlı Sinarê köyünde de bulunan tarihi Elî Dada Mezarlığı yakılarak yerine askeri üs kuruldu. Öte yandan UNESCO listesinde yer alan Marmaron Kilisesi de yapılan kazılar ile talan edildi. Afrin halkının tüm girişimleri uluslararası alanda cevapsız kalırken, bir tarih tüm dünyanın gözü önünde yok ediliyor.

AFRİN

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