Karabağ’ın Şuşi şehrinde cami restorasyonu tamamlandı

Karabağ’ın (Artsakh Cumhuriyeti) Şuşi şehrinde 19’uncu yüzyıla ait ‘Verin Mzkit’ (Yukarı Cami) adıyla bilinen tarihi caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Revival of Oriental Historical Heritage Foundation vakfı Artsakh Cumhuriyeti հükümetinin bu girişimini destekledi ve 2014 yılından itibaren ‘Ermenistan’ın gelişim girişimleri’ vakfının vasıtasıyla restorasyon süreci başlatıldı.

Bu proje kapsamında Yukarı Cami tamamen restore edildi ve eski görünüşüne kavuştu. Caminin yanında bulunan Medrese binası da restore edildi, caminin çevresi düzeltildi ve park inşa edildi.

Caminin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için İran İslam Cumhuriyetinden 12 tecrübeli uzamn davet edilmişti.

Restorasyon çalışmaları sona erdiği münasebetiyle 14 Ekim tarihinde Artsakh’ın Şuşi şehrinde özel etkinlik düzenlenecek.

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