Zirve Yayınevi katliamında ‘kusur’ yokmuş: Ailelere ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle geri alınacak

Malatya’da 2007 yılında biri Alman üç Hristiyanın vahşice öldürüldüğü Zirve Yayınevi Katliamı’na ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin kusurlu olmadığına hükmedildi. Bu kararla üç aileye ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

Hürriyet’in haberine göre 12 yıl önce işlenen cinayette öldürülen üç kişinin aileleri İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği aleyhinde tazminat davası açtı. Malatya İdare Mahkemesi tarafından 2015’te verilen kararda bakanlık ve valilik sorumlu tutularak Geske ailesine 400 bin, Aydın ailesine 300 bin ve Yüksel ailesine 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Ancak İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti. Bunun üzerine Danıştay 15. Daire, 2017 yılında kararı bozdu. Kararda, idarelerin hizmet kusurlarının olup olmadığı araştırıldıktan sonra tazminata hükmedilmesi istendi.

Davaya ikinci kez bakan Malatya İdare Mahkemesi, 19 Temmuz 2019’da verdiği kararda bu kez İçişleri Bakanlığı’nı ve Malatya Valiliği’ni “kusursuz” buldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Olayın meydana geldiği gün, güvenlik birimlerinin kısa bir sürede müdahale ettikleri, failleri yakaladıkları, güvenlik tedbirlerinin alınmamasının söz konusu olmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun bulunmadığı…”

Ailelerin avukatı Ali Koç karara itiraz edeceklerini, ancak kararın onanması durumunda tazminatların ailelerden geri isteneceğini ifade etti.

Malatya’da “misyonerlik” yaptıkları iddiasıyla 17 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi’ni basan beş kişi, Alman vatandaşı Tilmann Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’i öldürmüştü.

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