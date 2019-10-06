Şişli Ermeni Mezarlığı’nda Hagop Baronyan heykeli açıldı

Krikor Dinçkayıkçı

05 Ekim Cumartesi günü Şişli Ermeni mezarlığında Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkops Sahak Maşalyan riyasetinde, Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli Peder Krikor Damatyan, Peder Şirvan Mürzyan, Avusturalya’da görevli Peder Bartev Karakaşyan ve Ermeni Katolik Kilisesini temsileen Rahip Apraham Fırat’ın duaları ile dünyaca tanınmış mizah ustası, tiyatro oyunları yazarı Hagop Baronyan’ın heykeli açıldı.

Ermeni toplumunun hayırseverlerinden Sayın Sarkis Külegeç ve ressam-heykeltıraş Erol Sarafyan’ın işbirliği ile Şişli Ermeni mezarlığı içerisinde hazırlanan heykel açılışında birçok tiyatroseverin yanısıra, kilise yöneticileri, Haycar üyeleri, Getronagan Ermeni Lisesinden bir grup öğrenci, Ermeni toplumunun ünlü tiyatrocularından Bercuhi Berberyan ve Boğos Çalgıcıoğlu, bazı kilise yöneticileri hazır bulundular.

Duaların ardından Sarkis Külegeç kısa bir konuşma yaptı, ardından Getronagan lisesi öğrencileri Baronyan’ın eserlerinden bir bölüm okudular.

Oyuncu, çevirmen, araştırmacı Boğos Çalgıcıoğlu da, oyunlarından bir kesit canlandırdı.

Değabah Episkopos Sahak Maşalyan Ermenice yaptığı kapanış konuşmasında ise özetle “gözden uzak olan gönülden uzak olur. Bizler bu gibi değerlerimizi daima göz önünde tutmalıyız, onlar bizlere değer katar, onları gelecek nesillere de taşımalıyız.

Eserlerinde derin toplumsal sorunları etrafında mizahi bir dil, keskin gözlemler ve ince mizahıyla, toplumun her kesiminine, gerçek kimlikler ve mütevazi örneklerle ulaşan Hagop Baronyan’ı, Sarkis Külegeç’in kıymetli desteği ve Erol Sarrafian’ın hassasiyetle tasarladığı heykel açılışında Şişli Ermeni mezarlığında anıyoruz. Baronyan’ı hak ettiği şekilde anmamızı sağlayan Getronagan Lisesi öğrencileri, değerli öğretmenleri ve sanatçı Boğos Çalgıcıoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Sonrasında katılımcılarla sohbet eden Episkopos Maşalyan onlara hediyeler sunarak sevgi ve alakalarına karşılık verdi.

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