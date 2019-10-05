Balyan Ailesi Mezarları başında anıldı

Krikor Dinçkayıkçı

Osmanlı İmparatorluğu’na bir asır boyunca hizmet eden mimar Balyan Ailesi’nin, Hraç-Hagop Kırmızıyan desteği ve HAYCAR işbirliğiyle 2016 yılında inşaa edilen anıt mezarında, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan riyasetinde, Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli Peder Krikor Damatyan, Peder Husik Hergelyan, Peder Şirvan Mürzyan’ın duaları eşliğinde bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yağışlı havaya rağmen kalabalık halk topluluğunun katıldığı törene, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Krikor Ağabaloğlu, İBB eski başkanı mimar Kadir Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Surp Haç Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Onnik Goboya ve yönetim kurulu üyeleri, Kalfayan Vakfı Başkanı Diana Kamparosyan, HAYCAR üyeleri ve Kalfayan Okulu yatılı öğrencileri hazır bulundular.

Tören sonunda yaptığı kısa konuşmada Episkopos Maşalyan, “Şehrin silüetine imza atan Balyanlar’ın aziz hatırasını gelecek nesillere de aktarmalıyız. Balyan Anıt Mezar projesinde büyük katkıları bulunan mimar Kadir Topbaş ile bu anma vesilesiyle tekrar buluşma imkanı bulduk. Üsküdar Belediye Başkanı Sn. Hilmi Türkmen de törenimize katılarak bizleri onurlandırdı. Yağışlı havaya rağmen bu anlamlı günde değerlerimize sahip çıkan cemaatimize ve basın mensuplarına da teşekkür ederim.” dedi.

Halkla ve Belediye Başkanları ile sohbet eden Değabah Maşalyan daha sonra beraberindeki din adamları ile birlikte Ermeni toplumunun önemli şair ve yazarlarından Bedros Turyan, Matyos Zarifyan ve ailelerinin bulunduğu kabirleri de ziyaret edip Hokehankist duaları okudular.

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