Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II “Dinler Barış İçin” Uluslararası Birliğinin Onursal Başkanı Seçildi

HYETERT- “Dinler barış için” Uluslararası birliğin Genel Sekreteri Prof. Azza Karam ve Genel Sekreter Vekili Kyoshi Sugino resmi bir yazı ile Tüm Dünya Ermenileri Kadasetli Katolikos Karekin II Hazretleri’ne, 20-23 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Lindau şehrinde düzenlenen 10’uncu Uluslararası konferaslarında, 125 ülkeyi temsil eden 700 üye tarafından “Dinler barış için” Uluslararası Birliğin Onur Başkanı olarak seçildiğini duyurdular.

“Dinler barış için” Uluslararası birliği, Dünya Dini Liderler Konseyi, altı bölgesel dinler arası organ ve 90’dan fazla ulusal organdan ve bazı dinler arası gençlik sendikalarından oluşmaktadır.

Birliğin amacı barış uğruna farklı dinlerin ve dini kuruluşların işbirliğinin hem bölgesel, hem de uluslararası düzeyde sağlanmasıdır.

Kaynak: www.news.am

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