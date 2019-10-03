Müteşebbis Heyet’ten Devam kararı

HYETERT- Müteşebbis Heyet’in 30 Eylül tarihli toplantısında geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar verilmişti.

03 Ekim Perşembe günü yapılan söz konusu toplantıda, hazır bulunan tüm vakıf temsilcilerinin talimatname konusunda görüş ve önerileri alınmış, Ruhani Meclis’in bildirisi de okunmuştur.

Ardından yapılan Müteşebbis heyet toplantısındaki oylamada, eşit çıkan oylar sonucunda, geniş katılımlı toplantıda ortaya çıkan hakim görüş olan talimatnamenin mevcut koşulları ile Patrik seçim sürecine devam etme yönündeki karar benimsenmiştir.

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