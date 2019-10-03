İki yüzü aşkın konuk Dünya Bilişim Teknolojisi Kongresi’ne katılmak için Ermenistan’a gelecek – Ermenistan Kamu Radyosu

İki yüzü aşkın konuk Dünya Bilişim Teknolojisi Kongresi’ne katılmak için Ermenistan’a gelecek. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, konuyla ilgili olarak Facebook sayfasında şu paylaşımda bulundu: “Őnümüzdeki günlerde Ermenistan’da Bilişim Teknolojisi Kongresi başlayacak. İki binden fazla misafirimiz olacak. Bu pek önemli bir olay zira bunun sayesinde Ermenistan, teknoloji ülkesi olarak dünya haritasında bir kez daha gösterilmiş olur ve ülkemizde bu alanının gelişmesi sağlanır”. Konuyu açıklayan Ermenistan Bilişim Teknolojisi Bakanı Hakob Arşakyan ise, dünyanın dev şirketlerinin de Kongre’ye katılım göstereceklerini söyledi. Ayrıca Kim Kardashian, Alexis Ohanian, Serje Tankian gibi ünlüler de konuklar arasında yer alacaklar.

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