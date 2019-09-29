Madağda “Cismani Meclis” vurgusu

HYETERT- Ermeni Kilisesi’ne özel olan yortulardan “Varaka Haç” tüm kiliselerimizde kutlanırken, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan Samatya Surp Kevork Kilisesi’ndeki törenlere riyaset etti.

290’li yıllarda Başrahibe Kayane ile Rahibe Hripsime’nin önderliğinde Roma’dan Anadolu’ya gelen bir grup yabancı rahibe belli bir süre için Vasburagan (Van) yöresindeki Varak (Erek) dağının mağaralarında inzivaya çekilir. Yanlarında taşıdıkları Kutsal Emanet’i (Rab Isa’nın çarmıhından bir parça) dağdaki bir mağara kovuğuna bıraktıktan sonra Ermeni Krallığı’nın başkentine doğru yola çıkar ve gelişen olaylar neticesinde Kral Drtad ve adamları tarafından Vagarsabad’da (Echmiadzin’de) katledilirler. Varak’taki Kutsal Emanet’in yeri ise zamanla kaybolur. Yaklasik 250 yil sonra, Ermeni keşişi Todik ile öğrencisi Hovel gördükleri görüme inanarak Kutsal Emanet’i arar ve bulurlar. Zamanın Katolikos’u Nerses III, 28 Eylül’e en yakın pazar gününü “Varak Haç’ı” yortusu ilan eder. Bugün Ermeni Hristiyanlar’ın en sevdiği ilahilerden olan ve her kilise nikahında duyulan “Nışanav amenahagt haçi ko Krisdos” ilahisi bestelenir.

Dün andığımız Surp Kevork günü dolayısı ile bugün aynı zamanda Samatya Surp Kevork Kilise’mizin isim günü kutlandı Surp Badarak sonrası yılın ilk Madağ’ı sunuldu.

Törenin ardından kurulan sevgi sofrasına katılan hayırseverler Sahakyan Nunyan Okulu bütçe açığının kapanması için yardımda bulundular.

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Yesai Demir

Açılış konuşmasında, Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Yesai Demir, tüm katılanlara ve hayırseverlere teşekkür etti. Konuklar arasında bulunan Fatih İlçesi Belediye Başkanı Ergün Turan’a, Sahakyan Nunyan Okulu’na belediye tarafından bağışlanan akıllı tahtalar için teşekkür etti ve Episkopos Maşalyan eli ile kendisine şükran plaketi sunuldu.

Episkopos Maşalyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile

Kalabalık bir toplulukla yenen yemekte Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan yaptığı konuşmada;

Hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenleri, Vakıf Başkanı Yesayi Demir nezdinde kutlayan Episkopos Maşalyan; kadınların, hayatın her alanında önemli işlere imza attığını vurguladı. Geleceğimizin tesisinde de kadınlara yine her alanda önemli görevler düştüğünü belirtti.

Okullar için önemli bir konu olan finansman meselesinin ortak akılla çözüme ulaşmaması için herhangi bir engel bulunmadığını belirten Episkopos Maşalyan, bunun uygulanabilmesi için en doğru yolun resmi makamlarca da tanınan bir cismani meclisle mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Seçim sathına girdiğimiz bu günlerde, seçimin kaybedeni olmayacağını, sadece kazanan adayın omuzlarındaki yükün biraz daha ağırlaşacağının altını çizen Sahak Srpazan, taraftarların kullanacakları dile dikkat etmelerini, bu sürecin sonunda yüz yüze bakamayacak şekilde birbirlerini kırmamaları gerektiğini hatırlattı.

Sahakyan Korosu’nu ve şefleri Sevan Agoşyan’ı da ayin esnasında ruhları doyuran ilahileri başarıyla icra etmelerinden dolayı tebrik etti. Konuşmasının ardından Sahakyan Korosu’nun öncülüğünde tüm konuklarla birlikte kapanış duası edildi.





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