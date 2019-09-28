SURP KEVORK

Bugün, Surp Kevork’u (Aziz Georgios, Aya Yorgi) anma yortusu.

Surp Kevork, Kapadokyalı Hristiyan bir ailede büyüdü. Roma Ordusu’nda gösterdiği üstün cesaretle, yüksek mertebelere erişti. O dönemde, İmparator Diocletianus tarafından, Hristiyanlar’a zülum edilmesini emreden bir bildirge yayımlandı. Surp Kevork, bu emre karşı geldi ve Hristiyan olduğu ortaya çıktı. Surp Kevork, imparatorun emriyle hapsedildi ve işkencelere maruz kaldı. O’nun vaazlarıyla, bir çokları Hristiyanlığı kabul etti.

İmparator, son kez Surp Kevork’u putperestliğe davet etti. Surp Kevork, bu teklifi kabul etmiş göstererek putlara yaklaştı ve onları parçaladı. Böylece, putların insan eliyle yapıldığını ve onların önünde secde edilmemesi gerektiğini gösterdi. İmparator, bu durumu küfür olarak kabul ederek, 303 yılında Surp Kevork’un boynunu vurdurdu. Surp Kevork ruhunu Göksel Baba’ya teslim ederek, azizler sınıfına dahil oldu.

Surp Kevork hakkında birçok gelenek ve efsane kaleme alınmıştır. Kesin olan şey ise, O’nun yaşam örneğiyle, Rab Hisus Krisdos’un “Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da Tanrı’nın melekleri önünde açıkça kabul edecek.” (Luka 12.8) sözünün ikrar edildiğidir. —Bu vesileyle tüm “Kevork”ların ve “Romanos”ların isim gününü kutlarız.

Kaynak: Kadıköy Surp Takavor Kilisesi Facebook Sayfası

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