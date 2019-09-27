Kasım’da Yerevan’da yapılacak ‘Silk Note’ festivali kapsamında dünyaca ünlü müzisyenler ülkemizde ağırlanacak – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Benim Adım’ hayırsever vakfı ve ‘Kültür Turizmini Gelişme Derneği’ toplumsal kuruluşunun girişimiyle ‘Silk Note’ Festivali kapsamında Yerevan’da Kasım ayında dünyaca ünlü müzisyenler ağırlanacak. 6 Kasım’da ‘Grammy’ Ödülü’ne layık görülen ‘Jamiroquai’ grubunun konseri düzenlenecek. 8 Kasım’da da uluslararası elektronik müzik platformunda dünyaca tanınmış ‘Parov Stelar’ın konseri tertiplenecek. 10 Kasım’da ise ‘gitar kralı’ ünvanıyla tanınan gitarcı Al Di Meola Ermenistan’da sahneye çıkacak.

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