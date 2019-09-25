Tarihi kilise, kütüphane olarak hizmet verecek – Son Dakika

DHA (DHA) 25.09.2019 12:09

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Tarihi kilise, kütüphane olarak hizmet verecek

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi Meryem Ana Kilisesi, çalışmalar tamamlandığında kütüphane olara hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı’da bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde incelemeler yaparak, çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Tarihi binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için öncelikle restorasyonunun yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, restorasyon için hassas bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti. Büyükkılıç, “Meryem Ana Şehir Kütüphanesi tamamlanma aşamasına geldi. 50 bin kitaplı, 24 saat hizmet verecek kütüphanemizi yıl sonuna kadar açmak için çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin ismi Meryem Ana Şehir Kütüphanesi olacak. Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim’de de Meryem suresi bulunuyor. Hz. İsa’nın annesi ve bizim için önemli bir değer. Kilisenin ismini taşıması nedeniyle de böyle bir karar verdik” dedi.

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